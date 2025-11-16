Ο Ρουίθ έδωσε συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ

Ο Φαμπιάν Ρουίθ αγωνίστηκε στη νίκη της εθνικής Ισπανίας επί της Γεωργίας (0-4) στην προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δίνοντας συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ.

Ο 29χρονος μέσος της Παρί, που είχε μία ασίστ, έφτασε τις 40 συμμετοχές με το εθνόσημο και σε αυτές δεν έχει φύγει ποτέ ηττημένος.

Στα ποδοσφαιρικά χρονικά καλύτερο ρεκόρ έχουν μόνο ο θρυλικός Βραζιλιάνος, Γκαρίντσα (49 αγώνες) και ο Ισπανός Κάρλος Μαρτσένα (57 αγώνες).

Πηγή: sport-fm.gr