Στα τελικά του Μουντιάλ η Νορβηγία, που έκανε νέο... πάρτι απέναντι στην Ιταλία

Η παρέα του Χάαλαντ ήταν αλάνθαστη με οκτώ στα οκτώ στην προκριματική φάση.

Η Νορβηγία ήταν η 32η ομάδα (και 5η απ' την ευρωπαϊκή ζώνη) που εξασφάλισε την παρουσία της στα τελικά του Μουντιάλ 2026, τερματίζοντας στην πρώτη θέση του 9ου ομίλου, μετά τη νέα εμφατική νίκη της με 4-1 επί της Ιταλίας στο Μιλάνο και μάλιστα με ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο.

Η «παρέα» του Έρλινγκ Χάαλαντ είχε ούτως ή άλλως τεράστιο προβάδισμα εξαρχής, καθώς λόγω της μεγάλης διαφοράς τερμάτων έπρεπε να ηττηθεί με... 9 γκολ διαφορά για να μείνει δεύτερη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ απ' το γκολ του Εσπόζιτο στο 11', όμως ισοφάρισε στο 63' με τον Νούσα και προκρίθηκε... πανηγυρικά και με το απόλυτο νικών («8 στα 8») με δύο γκολ του Χάαλαντ στο 78' και στο 80' κι άλλο ένα του Λάρσεν στο 90'+3'.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε με εμφατικό τρόπο τα προκριματικά σημειώνοντας 16 γκολ σε 8 αγώνες (!) και οι Ιταλοί θα δώσουν πλέον μία... έξτρα «μάχη» για play off για να πάρουν την πρόκριση και να μην μείνουν για τρίτη σερί διοργάνωση εκτός.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη