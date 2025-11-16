Πρώτα ο Κωστή, μετά ο Αυγουστή

Από τους 14 προπονητές που κοουτσάρουν αυτή τη στιγμή τις ομάδες της Cyprus League by Stoiximan, μονάχα ο τεχνικός της Πάφος FC, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μετρά πέραν του ενός χρόνου συνεχούς παρουσίας στην ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται στο προπονητικό πηδάλιο των πρωταθλητών για δύο χρόνια και τεσσερισήμισι μήνες. Από εκεί και πέρα, δύο προπονητές μονάχα πλησιάζουν να συμπληρώσουν έναν χρόνο.

Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Κωστή ο οποίος στις 26 Νοεμβρίου θα κλείσει ένα έτος στον πάγκο του Ολυμπιακού, τον οποίο οδήγησε στην άνοδο στην Α' κατηγορία και πήρε την επιβράβευση να κοουτσάρει και στα «μεγάλα σαλόνια». Έπειτα, στα μέσα Δεκεμβρίου έναν χρόνο παρουσίας, στην τρίτη του θητεία στον Απόλλωνα, θα κλείσει ο Σωφρόνης Αυγουστή.

