Έχει και φιλικό για το φινάλε η Εθνική Κύπρου - Μία νέα κλήση, δύο επιστροφές

Μπορεί η Εθνική μας να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όμως της απομένει άλλος ένας αγώνας για να ολοκληρώσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2025.

Την Τρίτη στις 19:00 στο Αλφαμέγα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα την Εσθονία, ένας αγώνας που προσφέρεται για δοκιμές και συμπεράσματα για την τεχνική μας ηγεσία.

Η προετοιμασία για τον αγώνα με τους Εσθονούς άρχισε την Κυριακή με τους ποδοσφαιριστές να προπονούνται σε διάφορα γκρουπ, ανάλογα με την επιβάρυνση που είχαν στον αγώνα με τους Αυστριακούς.

Στις επιλογές του Ομοσπονδιακού μας προπονητή Απόστολου Μάντζιου προστέθηκε και ο Νικόλας Αγγελόπουλος ο οποίος, μέχρι την Πέμπτη ήταν με την αποστολή της Εθνικής Ελπίδων. Επίσης, διαθέσιμοι να αγωνιστούν είναι οι Ιωάννης Πίττας και Κώστας Πηλέας που ήταν εκτός από τον αγώνα με τους Αυστριακούς λόγω καρτών.

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με προπόνηση στις 18:00 στο προπονητικό κέντρο του Άρη Λεμεσού.

Θα προηγηθεί στις 17:30 η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού μας προπονητή Απόστολου Μάντζιου στην παρουσία και ενός ποδοσφαιριστή. Η συνέντευξη τύπου θα γίνει στο στάδιο Αλφαμέγα.

Οι ποδοσφαιριστές που είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το φιλικό με την Εσθονία:

Ζόελ Μολ, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Στέλιος Ανδρέου, Πέτρος Ιωάννου, Νικόλας Αγγελόπουλος, Κώστας Πηλέας, Γιάννης Σατσιάς, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου, Αντρέας Σιήκκης, Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Ιωάννης Κωστή, Χρίστος Σιέλης, Αντώνιο Φώτη, Χαράλαμπος Κυριάκου, Λοϊζος Λοϊζου, Γρηγόρης Κάστανος, Μαρίνος Τζιωνής, Ιωάννης Πίττας και Έκτωρ Κυπριανού.