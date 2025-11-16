Ξεχώρισε πέρσι, το κάνει και φέτος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Γι' άλλη μία χρονιά ο Εθνικός διακρίνεται, ενώ ξεχωρίζουν κι αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές του

Και πέρσι και φέτος αποδεδειγμένα o Eθνικός έχει καλή ομάδα και καλούς ποδοσφαιριστές. Και πέρσι ήταν από τις μικρομεσαίες ομάδες που ξεχώρισαν αλλά και φέτος ξεχωρίζει και δείχνει ότι έχει μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα με ένα πολύ καλό ρόστερ. Με ποδοσφαιριστές που διακρίνονται και τα ονόματα τους κατά καιρούς παίζουν για άλλες ομάδες.

Μπαντία, Μαρτίνς, Ανγκελόφσκι

Σε σχέση με πέρσι φέτος είχαμε αλλαγές σε προπονητές και τεχνικό διευθυντή. Ο τεχνικός διευθυντής Απόστολος Μακρίδης πήγε στην Ανόρθωση. Ο Μπαντία αποτέλεσε παρελθόν και το καλοκαίρι ανέλαβε ο Μαρτίνς που πωλήθηκε στην ΑΕΛ και την θέση του πήρε ο Ανγκελόφσκι. Παρά τις αλλαγές ο Εθνικός και φέτος με ένα χαμηλό μπάτζετ είναι εκεί δυνατός και μακριά από περιπέτειες.

Στο συν δύο

Πέρσι ο Εθνικός ήταν 8ος με 12 βαθμούς. Φέτος είναι ένα σκαλί πιο πάνω και 7ος με 14 βαθμούς. Πέρσι είχε 3 νίκες 3 ισοπαλίες και 4 ήττες ενώ φέτος έχει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Πέρσι πέτυχε 18 γκολ και δέχθηκε 22. Φέτος πέτυχε 13 γκολ και δέχθηκε 16 γκολ.

 

