Ο «μάγος» της πράσινης μηχανής

Ο Χένινγκ Μπεργκ κατάφερε το 2020-21 να βγάλει τους φίλους της Ομόνοιας στους δρόμους με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και φέτος προσπαθεί να κάνει το ίδιο, με τη διαφορά ότι η ομάδα παίζει πολύ καλύτερο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Είτε μικρές ομάδες αντιμετωπίζουν, είτε μεγάλες, είναι αξιοσημείωτο το πόσο εύκολα οι πράσινοι δημιουργούν φάσεις!

Αυτοματισμοί, ευφυΐα, ταχύτητα τόσο στις κινήσεις όσο και στη σκέψη συνθέτουν ένα πανέμορφο παζλ όταν επιτίθεται η ομάδα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την έκβαση του φετινού μαραθωνίου, αλλά η Ομόνοια έχει ήδη καταφέρει να κάνει τους φιλάθλους της να τρέχουν στο γήπεδο για να απολαύσουν από κοντά τη μαγεία του παιχνιδιού της.

Α.Σ.