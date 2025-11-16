ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο «μάγος» της πράσινης μηχανής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο «μάγος» της πράσινης μηχανής

Ο Νορβηγός προπονητής οδηγεί ξανά την Ομόνοια στη κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου

Ο Χένινγκ Μπεργκ κατάφερε το 2020-21 να βγάλει τους φίλους της Ομόνοιας στους δρόμους με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και φέτος προσπαθεί να κάνει το ίδιο, με τη διαφορά ότι η ομάδα παίζει πολύ καλύτερο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Είτε μικρές ομάδες αντιμετωπίζουν, είτε μεγάλες, είναι αξιοσημείωτο το πόσο εύκολα οι πράσινοι δημιουργούν φάσεις!

Αυτοματισμοί, ευφυΐα, ταχύτητα τόσο στις κινήσεις όσο και στη σκέψη συνθέτουν ένα πανέμορφο παζλ όταν επιτίθεται η ομάδα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την έκβαση του φετινού μαραθωνίου, αλλά η Ομόνοια έχει ήδη καταφέρει να κάνει τους φιλάθλους της να τρέχουν στο γήπεδο για να απολαύσουν από κοντά τη μαγεία του παιχνιδιού της.

Α.Σ.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

To «πρέπει» για την goal-line technology

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Nικητής ο Μπετζέκι στον τελευταίο αγώνα του MotoGP, 1-2 για την Aprilia

AUTO MOTO

|

Category image

Iστορική στιγμή: Επιστρέφει στο Ισραήλ η Χάποελ Ιερουσαλήμ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η διαιτησία Φελλά και η προκατάληψη

Απόψεις

|

Category image

Ρεκόρ συμμετοχών και προσέλευσης θεατών στον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Επιστρέφει στις προπονήσεις την Τρίτη ο Τζαμπάρι Πάρκερ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το αμυντικό χάος του Φλικ «πληγώνει» την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Είναι αδιανόητο να νικήσουμε... 9-0 τη Νορβηγία»

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Χωρίς Παυλίδη και Γιαννούλη κόντρα στη Λευκορωσία η Εθνική Ελλάδος

Ελλάδα

|

Category image

Οι Παλαιστίνιοι ποδοσφαιριστές έστειλαν μήνυμα ειρήνης από το Μπιλμπάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Τσέλσι πάει για το απίθανο με Βινίσιους Τζούνιορ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φεράν Τόρες «έπιασε» Ντι Στέφανο και Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο «μάγος» της πράσινης μηχανής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συγκινεί ο Τεττέη για το ντεμπούτο του με την Εθνική: «Μαμά, τα καταφέραμε!»

Ελλάδα

|

Category image

Στο Σαν Μαρίνο μεταβαίνει η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη