Με αφορμή τον σημερινό τελικό του ATP Finals, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θυμήθηκε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του που σημειώθηκε σε αυτή τη διοργάνωση πριν από έξι χρόνια.

Μόλις στην πρώτη του παρουσία στο λαμπερό τουρνουά, ο Στεφ έκανε εκπληκτική πορεία και έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, νικώντας στον τελικό τον Ντόμινικ Τιμ. Ο αγώνας αυτός πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου στην O2 Arena του Λονδίνου.

«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας, κατακτώντας τα ATP Finals στο ντεμπούτο μου», έγραψε στο Χ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Ήταν ιδιαίτερα όμορφο που μοιράστηκα τη στιγμή με τον Ντόμι, τον καλύτερό μου φίλο στο tour. Το συναίσθημα μπορεί να έχει ξεθωριάσει, αλλά θα κάνω τα πάντα για να το ξαναζήσω».