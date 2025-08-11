Τα νεότερα με Χατζηγιοβάνη
Ο Ελλαδίτης επιθετικός παραμένει αμφίβολος για τον επαναληπτικό με την Αράζ στο ΓΣΠ την ερχόμενη Πέμπτη 14/8
Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος συνεπώς εξακολουθεί να είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τους Αζέρους.
Το γεγονός ότι η πρόκριση έχει κριθεί από το πρώτο παιχνίδι βοηθά τον Χένινγκ Μπεργκ ο οποίος δεν πρόκειται να ρισκάρει το οτιδήποτε με τον ποδοσφαιριστή, παρόλο που αν στο τέλος ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημά του, θα ήταν καλό να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής.