Δεν πάει στην Εθνική του ο Ντουβέρν και αρχίζει πρόγραμμα αποφόρτισης!

Προς οριστική παραμονή στην Κύπρο ο Ντουβέρν.

Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της Εθνικής του ομάδας λόγω των μικροενοχλήσεων που αποκόμισε στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Μάλιστα, η ομάδα της πρωτεύουσας ενημέρωσε ήδη την Εθνική του.

Απ' εκεί και πέρα ο Ντουβέρν θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποφόρτισης και η κατάσταση του θα αξιολογείται. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανησυχία πως πρόκειται για κάτι σοβαρό. Με την έλευση της ερχόμενης εβδομάδας θα μπορούν να ειπωθούν περισσότερα ενόψει και του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (21/11).