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Φιλικοί αγώνες με το Λουξεμβούργο στην Κύπρο για την Εθνική Γυναικών

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας

Η Εθνική μας ξαναμπαίνει σύντομα σε ρυθμούς προετοιμασίας και το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δύο φιλικούς αγώνες με αντίπαλο το Λουξεμβούργο.

Τα φιλικά θα γίνουν στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας στις 27 και 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα και θα αρχίσουν στις 11:00πμ.

Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας ενόψει των υποχρεώσεων της στη διοργάνωση του Nations League Γυναικών.

Η Κύπρος όπως είναι γνωστό κληρώθηκε στον 3ο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας μαζί με τη Μολδαβία και τη Μάλτα.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής αγώνων για τον όμιλο μας καθορίστηκε ως ακολούθως:

2 Μαρτίου 2027: Κύπρος – Μολδαβία

6 Μαρτίου 2027: Κύπρος Μάλτα

20 Απριλίου 2027: Μολδαβία – Μάλτα

24 Απριλίου 2027: Μάλτα – Κύπρος

11 Ιουνίου 2027: Μολδαβία – Κύπρος

15 Ιουνίου: Μάλτα – Μολδαβία

Στην Γ' Κατηγορία σχηματίστηκαν  έξι όμιλοι. Η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο θα ανέλθει στη Β' Κατηγορία. Οι δύο καλύτερες δεύτερες ομάδες από τους έξι ομίλους, θα παίξουν σε αγώνες play-offs με ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η θέση στη Β' Κατηγορία και θα διεκδικήσουν επίσης εισιτήριο ανόδου.

Φωτογραφία: Με το Λουξεμβούργο αναμετρηθήκαμε ξανά σε φιλικό επίπεδο το Δεκέμβριο του 2025.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣEθνικη

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