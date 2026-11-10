Στην κορυφαία τριάδα των σκόρερ στην Ευρώπη ο Παυλίδης

Σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους εκτελεστές της Ευρώπης βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος διατηρεί την τρίτη θέση στον πίνακα των πρώτων σκόρερ στα εννέα κορυφαία πρωταθλήματα της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα έφτασε τα 11 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές, σκοράροντας στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Εστρέλα Αμαδόρα και χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 3-2.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης παραμένει ο Ραφίνια, ο οποίος έχει σημειώσει 15 γκολ σε 11 αγώνες με την Μπαρτσελόνα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαπέ, που βρήκε δίχτυα στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-0 απέναντι στη Βαλένθια και έφτασε τα 13 τέρματα σε 12 συμμετοχές.

Πίσω από τους δύο σταρ, ο Παυλίδης κρατά την τρίτη θέση, έχοντας μάλιστα την ίδια αναλογία αγώνων και γκολ. Στη συνέχεια της λίστας βρίσκονται ο Γκιφτ Όρμπαν με 10 τέρματα σε 11 παιχνίδια και ο Λαμίν Γιαμάλ με ισάριθμα γκολ σε 12 συμμετοχές.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Βίκτορ Οσιμέν, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο Νίκλας Φούλκρουγκ, ο Σβεν Μάινανς και ο Γκουστάβο Βαρέλα, γιος του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ Φερνάντο, οι οποίοι έχουν από εννέα γκολ.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα των σκόρερ στα εννέα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης:

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα) – 15 γκολ σε 11 αγώνες Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) – 13 γκολ σε 12 αγώνες Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) – 11 γκολ σε 11 αγώνες Γκιφτ Ορμπαν (Αμεντσπορ) – 10 γκολ σε 11 αγώνες Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) – 10 γκολ σε 12 αγώνες Βίκτορ Οσιμέν (Γαλατασαράι) – 9 γκολ σε 8 αγώνες Ντούσαν Βλάχοβιτς (Μπεσίκτας) – 9 γκολ σε 9 αγώνες Νίκλας Φούλκρουγκ (Βέρντερ Βρέμης) – 9 γκολ σε 9 αγώνες Σβεν Μάινανς (Αϊντχόφεν) – 9 γκολ σε 10 αγώνες Γκουστάβο Βαρέλα (Μόντσα) – 9 γκολ σε 10 αγώνες

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