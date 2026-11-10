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Υπέβαλε αίτηση για άρση του εμπάργκο η Ανόρθωση: «Τιτάνια προσπάθεια, με τεράστιες οικονομικές θυσίες»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντικές τοποθετήσεις από την πλευρά των κυανόλευκων

Συνεχίζει να το παλεύει η Ανόρθωση, στη μάχη που δίνει για άρση του εμπάργκο ενόψει της μεταγραφικής Ιανουαρίου.

Στην ομάδα της Αμμοχώστου γνωρίζουν πως οι πιθανότητες είναι λίγες, ωστόσο οι νομικοί σύμβουλοι της ομάδας και ο Χρίστος Μαραγκός έχουν ήδη απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Χαράλαμπος Παρπεττάς, παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εν λόγω... μάχη. 

Το σχετικό απόσπασμα:

«Η Ανόρθωση υποβάλλει αίτηση για άρση του μεταγραφικού εμπάρκο. Η διοίκηση της Ανόρθωσης εξάντλησε κάθε δυνατότητα, προκειμένου η ομάδα να βρίσκεται σήμερα σε θέση να διεκδικήσει με αξιώσεις την άρση του εμπάργκο. Προηγήθηκε μια τιτάνια προσπάθεια, με τεράστιες οικονομικές θυσίες, διευθέτηση συσσώρευση υποχρεώσεων και υπέρβαση δυσκολιών που μέχρι πρότινος φάνταζαν ανυπέρβλητες. Να πω στον κόσμο ότι σήμερα η προσπάθεια εισέρχεται στην κρίσιμη φάση της, με την μετάβαση στην Ελβετία αντιπροσωπείας κορυφαίων νομικών συμβούλων, για τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων οργάνων της FIFA. Έχοντας κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Όποτε είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πράγματα, θα επανέλθουμε».

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