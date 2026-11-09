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Καλώς τον... καλωσόρισε!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Νταβίντ Ακιντόλα έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο διπλό της Ομόνοιας επί της Ανόρθωσης

Ο Νιγηριανός επιθετικός με γκολ και ασίστ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση δείχνοντας πως σιγά σιγά βρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό στην Ομόνοια. 

Η κίνηση στο γκολ που πετυγχαίνει είναι χαρακτηριστική της ποιότητάς του... Το πως μπορεί να κινηθεί στον χώρο με την ταχύτητά του και να εκτελέσει μπροστά στο αντίπαλο τέρμα. 

Το γεγονός ότι ακολουθεί διακοπή του πρωταθλήματος θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον Ακιντόλα να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση. 

Σίγουρα, η εικόνα που είχε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» γεμίζει άπαντες στην Ομόνοια με αισιοδοξία ενόψει της συνέχειας. 

 

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