Απέφυγε την παγίδα, το τέλειωσε μόλις ξεκίνησε

Η Ανόρθωση εντός έδρας ανέκαθεν ήταν δύσκολος αντίπαλος, σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται με τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Συνεπώς, όποια ομάδα κι αν πάει εκεί κι ας είναι το φαβορί, μπορεί να πέσει σε παγίδες.

Η Ομόνοια ήταν το φαβορί της αναμέτρησης της 9ης αγωνιστικής αλλά δεν έπεσε σε καμία παγίδα.

Μάλιστα κατάφερε να την αποφύγει σχετικά εύκολα, τελειώνοντας το ντέρμπι από το 25λεπτο όταν είχε ήδη σκοράρει δύο γκολ.

Σε μία τέτοια κατάσταση και με τον Μπεργκ στον πάγκο της, πολύ σπάνια αυτή η ομάδα αφήνει πίσω της βαθμούς.

Είναι ό,τι καλύτερο για μία ομάδα να πηγαίνει σε διακοπή πρωταθλήματος με νίκη και η Ομόνοια τα κατάφερε.

Η αλήθεια είναι πως αυτή (η διακοπή) έρχεται σ΄ένα σημείο που πολλοί παίκτες των πρασίνων την έχουν ανάγκη για ξεκούραση.