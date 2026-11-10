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Ανάσες, ευρύτερο ροτέισον και στο βάθος… ενίσχυση για την ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μάρκο Νίκολιτς αναγνωρίζοντας την ανάγκη των παικτών του να γεμίσουν τις μπαταρίες τους

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες έρχεται σε ένα μάλλον καλό τάιμινγκ για την ΑΕΚ, που κατανάλωσε πολλή ενέργεια στις υποχρεώσεις που είχε σε τρεις διοργανώσεις τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναγνωρίζοντας την ανάγκη των παικτών του να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, έδωσε ρεπό από τη Δευτέρα ως και την Πέμπτη, με τις προπονήσεις να αρχίζουν ξανά την Παρασκευή, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού, για να μπει η ομάδα σε αγωνιστικό ρυθμό εν όψει του ματς της Νίκαιας με την Καλαμάτα το επόμενο Σάββατο.

Στο διάστημα της διακοπής, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στα Σπάτα έντεκα διεθνείς: Ρότα (Εθνική Ανδρών), Πήλιος (Αλβανία), Μάγερ (Κροατία), Βάργκα, Βιτάλις (Ουγγαρία), Γιόβιτς (Σερβία), Κοϊτά (Μαυριτανία), Μαρίν (Ρουμανία), Κάιρινεν (Φινλανδία), Καλοσκάμης και Αλεξίου (Εθνική Ελπίδων) δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν με την ομάδα.

Μετά τη διακοπή το ροτέισον θα διευρυνθεί για να αντεπεξέλθει η ομάδα στα πολλά και δύσκολα ματς που έχει ως το τέλος του 2026. Δεδομένα θα μπει στην εξίσωση ο Στρακόσα που πλέον έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του, ενώ περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρουν παίκτες όπως οι Αριάγκα, Κάιρινεν (σίγουρα ένας από τους δύο ή και αμφότεροι θα παίξουν με την Καλαμάτα λόγω της τιμωρίας του Μαρίν) και Κουτέσα. Δεν αποκλείεται να δούμε και άλλους και όχι μόνο στο ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης (2/12).

Παράλληλα, θεωρείται δεδομένο πως η ΑΕΚ θα επιδιώξει να ενισχυθεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Όλα δείχνουν πως θα διορθωθεί το καλοκαιρινό λάθος να μην αποκτηθεί δεξιός μπακ, ενώ ίσως γίνει και κάποια έξτρα κίνηση μεσοεπιθετικά, ενδεχομένως και στο κέντρο άμυνας.

sport-fm.gr

 

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