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«Στην πόρτα της εξόδου από την Άρσεναλ ο Θουμπιμέντι - Έντονο ενδιαφέρον από την Ατλέτικο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ρόλος του έχει μειωθεί δραματικά σε σχέση με την περσινή σεζόν

Ο ρόλος του Μάρτιν Θουμπιμέντι έχει μειωθεί δραματικά σε σχέση με την περσινή σεζόν, καθώς φέτος έχει καταγράψει μόλις 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας συνολικά 380 αγωνιστικά λεπτά.

Για τον λόγο αυτό, η Άρσεναλ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να τον πουλήσει στο επόμενο μεταγραφικό παράθυρο, με την ελπίδα να πάρει πίσω τα 60 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2025.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει εκδηλώσει η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία θέλει να φέρει τον 27χρονο πίσω στη La Liga, προκειμένου να ενισχύσει τη μεσαία της γραμμή με έναν ιδιαίτερα ποιοτικό χαφ. Οι εξελίξεις αναμένονται να προχωρήσει στο κοντινό μέλλον.

sport-fm.gr

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