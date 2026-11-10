Λήξη συναγερμού με Μουγκέ - Σαν... θηρίο στο κλουβί ο Γκομίς, τι ισχύει με την κατάσταση του

Λήξη συναγερμού για τον Μουγκέ στην ΑΕΛ! Ο ποδοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων αποχώρησε με το φορείο από το παιχνίδι με την Krasava E.N.Y, ωστόσο δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νικόλας Λεβέντης, παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα αγωνιστικά δεδομένα (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Για Μουγκέ και Παρούτη: «Ο Μουγκέ θα πάρει λίγες μέρες ξεκούραση δεν ήταν κάτι το σοβαρό ήταν περισσότερο θέματα κούρασης δεν θα ρισκάρουμε το οτιδήποτε της επόμενες μέρες, όσο αφορά τον Παρούτη δεν ήταν κάτι το σοβαρό για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να θυμίσω ότι αγωνίστηκε σχεδόν 90 λεπτά στο κύπελλο και μέσα σε λίγες μέρες στο πρωτάθλημα με την Κρασάβα οπότε ήταν απόλυτα φυσιολογικό να έρθει μια κούραση για έναν παίκτη που δεν ήταν στις βασικές επιλογές και δεν έπαιρνε ούτε χρόνο συμμετοχής το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανυσηχία».

Για Γιόβετιτς: «Ο ποδοσφαιριστής είναι ήδη στην χώρα του με την εθνική του ομάδα».

Για Ζόκε και Ντένσβιλ: «Ο Ζόκε ίσως να είναι στην αποστολή με την Καρμιώτισσα ο ποδοσφαιριστής προπονείται κανονικά, ο Ντεσγουιλ θα χρειαστεί ακόμη λίγο χρόνο αν δεν κάνω λάθος μέχρι τέλος Νοεμβρίου, σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι μειώνονται και τα αγωνιστικά προβλήματα και η ομάδα γεμίζει επιστρέφει και ο Καφού».

Για τον Γκομίς: «Ο Γκομίς θέλει να επιστρέψει πολύ πιο σύντομα από την περίοδο που έχει καθοριστεί, δουλεύει τρεις φορές την ημέρα για να μπορέσει να είναι έτοιμος αν όλα πάνε καλά ίσως να είναι έτοιμος μέσα στον Ιανουάριο, όμως καλύτερα να περιμένουμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου».