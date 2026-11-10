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Ο Ποτσετίνο πρώτο φαβορί για αντι-Κάρικ στη Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Χάου και Νάγκελσμαν επίσης στο «κάδρο»

Ο Μάικλ Κάρικ φαίνεται πως θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα μεγαλύτερα Μέσα να έχουν ήδη ξεκινήσει να ασχολούνται με τον αντικαταστάτη του.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι εκείνος που παρουσιάζεται ως το φαβορί, με τον έγκριτο Μπεν Τζέικομπς να αποκαλύπτει ότι η αποδέσμευση του Κάρικ αποτελεί απλώς θέμα χρόνου και ότι ο Αργεντινός προπονητής είναι ανοικτός στο να επιστρέψει στην Αγγλία και στην Premier League, 2,5 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Τσέλσι.

Έκτοτε, βρίσκεται στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, με την οποία έχει συμβόλαιο (μάλιστα ανανέωσε πρόσφατα) αλλά με ρήτρα (κοντά στα 10 εκατ. ευρώ) η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απαγορευτική για τη Γιουνάιτεντ, σε περίπτωση που καταλήξει σε εκείνον.

Παρ' όλα αυτά, ο Ποτσετίνο δεν αποτελεί τον μοναδικό υποψήφιο, αφού στο τραπέζι των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ έχουν πέσει επίσης τα ονόματα των ελεύθερων Έντι Χάου και Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

sport-fm.gr

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