Με Καμίνσκι στον άσο και Μαγιαμπέλα το αρχικό σχήμα της Ομόνοιας

Mε τον Μπάλκοβετς να είναι τραυματίας, ήταν δεδομένο πως θα προέκυπταν αλλαγές στην ενδεκάδα της Ομόνοιας στην αποψινή (19:45) αναμέτρηση με την Ναϊμέγκεν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League phase του Europa League.

Στον άσο θα είναι ο Καμίνσκι αντί του Φαμπιάνο ενώ νέα πρόσωπα σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα με την ΑΕΛ είναι οι Μαγιαμπέλα και Τανάσε αντί των Μπάλκοβετς και Τάνκοβιτς.

Ουσιαστικά, σε ρόλο δεξί ακραίου αμυντικού θα βρεθεί ο Μαγιαμπέλα, με τον Ντουβέρν να μεταφέρεται στο αριστερό άκρο.

Ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε στην αρχική ενδεκάδα τους Καμίνσκι, Ντουβέρν, Σάτκα, Κουλιμπαλί, Μαγιαμπέλα, Ανδρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Τανάσε, Μοντνόρ, Ντιονί.