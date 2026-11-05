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Αναβαθμίζεται οργανωτικά η Ανόρθωση και τα... κλειδιά στον Λευτέρη Παπαχρήστου

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέος οικονομικός διευθυντής στην «Κυρία» και άτομο που γνωρίζει την κατάσταση στην εταιρεία.

Στον Λευτέρη Παπαχρήστου δίνει τα κλειδιά της οικονομικής διαχείρισης η Ανόρθωση.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για ένα άτομο που έχει συνεργαστεί με τον σύλλογο και έχει γνώση για διάφορα θέματα και με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η εταιρεία με ένα καταρτισμένο άτομο το οποίο θα έχει τη συνολική ευθύνη του οικονομικού τομέα.

Η ανακοίνωση της «Κυρίας» αναφέρει:

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer – CFO) της ποδοσφαιρικής εταιρείας από τον Λευτέρη Παπαχρήστου.

Ο Λευτέρης Παπαχρήστου είναι απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών στην Ελλάδα και διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό τομέα, έχοντας εργαστεί σε αξιόλογες εταιρείες στην Ελλάδα, με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση.

Κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας του με την Ανόρθωση, απέκτησε ουσιαστική γνώση της λειτουργίας, των διαδικασιών και των οικονομικών αναγκών της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Η ανάληψη των νέων του καθηκόντων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της διοίκησης για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση της οργανωτικής και διοικητικής δομής, με έμφαση στη χρηστή οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του νέου του ρόλου, ο Λευτέρης Παπαχρήστου θα έχει τη συνολική ευθύνη του οικονομικού τομέα, με βασικές αρμοδιότητες τον οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, την παρακολούθηση και διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων, την κατάρτιση και παρακολούθηση των προϋπολογισμών, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών οικονομικού ελέγχου και διαφάνειας.

Η επένδυση σε καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη, η αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και η συνεχής αναβάθμιση των διοικητικών και οικονομικών δομών αποτελούν βασικές προτεραιότητες της διοίκησης. Με στοχευμένες ενέργειες, συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία μιας Ανόρθωσης οικονομικά ισχυρότερης, διοικητικά αποτελεσματικότερης και οργανωτικά σύγχρονης, αντάξιας της ιστορίας και της δυναμικής της».

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