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Πρωταθλητές Κύπρου για το 2026 οι Νικόλας Βασιλείου και Αναστασία Ελευθερίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο αγώνισμα του ΣΚΗΤ

Ο Νικόλας Βασιλείου αναδείχθηκε Πρωταθλητής στο ΣΚΗΤ 2026. Ο Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΥ, συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς, 724. Για το πρωτάθλημα Κύπρου ΣΚΗΤ ALLWYN λήφθηκαν υπόψη τα έξι καλύτερα αποτελέσματα από τους οκτώ Πρωταθληματικούς αγώνες της χρονιάς 2026.

Δευτεραθλητής με μόλις τρείς βαθμούς διαφορά από το Βασιλείου με 721 βαθμούς, αναδείχθηκε ο περσινός Πρωταθλητής Πέτρος Εγγλεζούδης της ΣΚΟΛΕΥ και Τριταθλητής με δύο βαθμούς διαφορά από τον Εγγλεζούδη, με 719 βαθμούς, ο σκοπευτής του ΣΚΟΠΑΦ Δημήτρης Κωνσταντίνου.

Στην Κατηγορία Γυναικών, Πρωταθλήτρια με 684 βαθμούς, αναδείχθηκε η Αναστασία Ελευθερίου της ΣΚΟΛΕΜ. Δευτεραθλήτρια αναδείχθηκε η Παναγιώτα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 669 βαθμούς και Τριταθλήτρια η Κωνσταντίνα Νικολάου της ΣΚΟΑΜ με 666 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Νεανίδων Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε για μια ακόμη χρονιά, η Σωτηρούλα Χρίστου της ΣΚΟΛΕΜ με 654 βαθμούς και στην Κατηγορία Κορασίδων Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ιωάννα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 537 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Εφήβων, Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Στυλιανός Περικλέους της ΣΚΟΑΜ με 694 βαθμούς. Δευτεραθλητής με διαφορά 3 βαθμών με 691, αναδείχθηκε ο Κλεάνθης Κλεάνθους της ΣΚΟΛΑΡ και Τριταθλητής με 679 ο Σάββας Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΥ.

Στην Κατηγορία Παίδων, τις τρείς πρώτες θέσεις κατέκτησαν σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΜ. Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Κολάνης με 600 βαθμούς, Δευτεραθλητής ο Σπυρίδωνας Ευριπίδου με 584 και Τριταθλητής ο Δημήτρης Παύλου με 492 βαθμούς.

 

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