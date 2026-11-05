Οι μεγαλύτερες νίκες στην Ιστορία του Champions League

Η Κόμο είναι πλέον η ομάδα που έχει σημειώσει την ευρύτερη νίκη στα χρονικά του Champions League χάρη στον εκτός έδρας θρίαμβό της 9-1 επι της Λανς.

Στο ματς αυτό τρία γκολ σημείωσε ο Τάσος Δουβίκας. Παράλληλα, ο αγώνας αυτός είναι ένας από τους μόλις τέσσερις στην Ιστορία με διψήφιο αριθμό τερμάτων.

Αναλυτικα οι ευρύτερες νίκες στο Champions League:

1-9: Λανς - Κόμο, 04/11/2026

8-0: Λίβερπουλ – Μπεσίκτας, 06/11/2007

8-0: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλμε, 08/12/2015

9-2: Μπάγερν Μονάχου – Ντινάμο Ζάγκρεμπ, 17/09/2024

7-0: Γιουβέντους – Ολυμπιακός, 10/12/2003

7-0: Άρσεναλ – Σλάβια Πράγας, 23/10/2007

0-7: Ζίλινα – Μαρσέιγ, 03/11/2010

7-0: Βαλένθια – Γκενκ, 23/11/2011

7-0: Μπάγερν Μονάχου – Βασιλεία, 13/03/2012

0-7: ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ – Σαχτάρ Ντόνετσκ, 21/10/2014

7-0: Μπάγερν Μονάχου – Σαχτάρ Ντόνετσκ, 11/03/2015

7-0: Μπαρτσελόνα – Σέλτικ, 13/09/2016

0-7: Μάριμπορ – Λίβερπουλ, 17/10/2017

7-0: Λίβερπουλ – Σπαρτάκ Μόσχας, 06/12/2017

7-0: Μάντσεστερ Σίτι – Σάλκε, 12/03/2019

7-0: Μάντσεστερ Σίτι – Λειψία, 14/03/2023

7-0: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπρεστ, 19/02/2025

Τα περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα:

12: Ντόρτμουντ 8-4 Λέγκια Βαρσοβίας, 22/11/2016

11: Μπάγερν Μονάχου 9-2 Ντινάμο Ζάγκρεμπ, 17/09/2024

11: Μονακό 8-3 Λα Κορούνια, 05/11/2003

10: Μπαρτσελόνα 2-8 Μπάγερν Μονάχου, 14/08/2020

10: Λανς - Κόμο 1-9, 04/11/2026