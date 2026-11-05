Οι μεγαλύτερες νίκες στην Ιστορία του Champions League
ΓΗΠΕΔΟ
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Άστραψε και βρόντηξε ο Δουβίκας και η Κόμο και πήρε θέση στα... ψηλά των βιβλίων της Ιστορίας.
Η Κόμο είναι πλέον η ομάδα που έχει σημειώσει την ευρύτερη νίκη στα χρονικά του Champions League χάρη στον εκτός έδρας θρίαμβό της 9-1 επι της Λανς.
Στο ματς αυτό τρία γκολ σημείωσε ο Τάσος Δουβίκας. Παράλληλα, ο αγώνας αυτός είναι ένας από τους μόλις τέσσερις στην Ιστορία με διψήφιο αριθμό τερμάτων.
Αναλυτικα οι ευρύτερες νίκες στο Champions League:
1-9: Λανς - Κόμο, 04/11/2026
8-0: Λίβερπουλ – Μπεσίκτας, 06/11/2007
8-0: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλμε, 08/12/2015
9-2: Μπάγερν Μονάχου – Ντινάμο Ζάγκρεμπ, 17/09/2024
7-0: Γιουβέντους – Ολυμπιακός, 10/12/2003
7-0: Άρσεναλ – Σλάβια Πράγας, 23/10/2007
0-7: Ζίλινα – Μαρσέιγ, 03/11/2010
7-0: Βαλένθια – Γκενκ, 23/11/2011
7-0: Μπάγερν Μονάχου – Βασιλεία, 13/03/2012
0-7: ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ – Σαχτάρ Ντόνετσκ, 21/10/2014
7-0: Μπάγερν Μονάχου – Σαχτάρ Ντόνετσκ, 11/03/2015
7-0: Μπαρτσελόνα – Σέλτικ, 13/09/2016
0-7: Μάριμπορ – Λίβερπουλ, 17/10/2017
7-0: Λίβερπουλ – Σπαρτάκ Μόσχας, 06/12/2017
7-0: Μάντσεστερ Σίτι – Σάλκε, 12/03/2019
7-0: Μάντσεστερ Σίτι – Λειψία, 14/03/2023
7-0: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπρεστ, 19/02/2025
Τα περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα:
12: Ντόρτμουντ 8-4 Λέγκια Βαρσοβίας, 22/11/2016
11: Μπάγερν Μονάχου 9-2 Ντινάμο Ζάγκρεμπ, 17/09/2024
11: Μονακό 8-3 Λα Κορούνια, 05/11/2003
10: Μπαρτσελόνα 2-8 Μπάγερν Μονάχου, 14/08/2020
10: Λανς - Κόμο 1-9, 04/11/2026