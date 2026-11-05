ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψάχνεις ισοπαλία με τον... φακό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σπάνιο φαινόμενο πλέον να δεις ισοπαλία.

Η 4η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε και αυτό που ξεχωρίζει είναι τα πολλά γκολ στους 18 αγώνες αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν... συμβιβασμοί. Μόνο ένα παιχνίδι ολοκληρώθηκε στην ισοπαλία.

Ψάχνεις με τον... φακό να βρεις μία ισοπαλία, κάτι που δείχνει πως όπως γίνεται πλέον η διοργάνωση, είναι πιο φαντεζί και αυτό αποτυπώνεται από τα πολλά γκολ. Για παράδειγμα είχαμε 71 γκολ. Δηλαδή μέσο όρο πάνω από τρία γκολ ανά παιχνίδι.

4η αγωνιστική

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)           0-1

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία)       2-0

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Άστον Βίλα (Αγγλία)          3-0

Ατλέτικο (Ισπανία) – Μπάγερν (Γερμανία)              0-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) – Ρόμα (Ιταλία)      3-2

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Ίντερ (Ιταλία)                0-3

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Λιλ (Γαλλία)              0-0

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)       0-6

ΛΑΣΚ (Αυστρία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)      4-0

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Λίβερπουλ (Αγγλία)          3-2

ΑΕΚ (Ελλάδα) – Ρεάλ (Ισπανία)                        2-3

Ντόρτμουντ (Γερμανία) – Μπέτις (Ισπανία)             2-1

Πόρτο (Πορτογαλία) – Νάπολι (Ιταλία)                 4-1

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) – Μπριζ (Βέλγιο)                1-2

Λειψία (Γερμανία) – Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)         2-3

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Άρσεναλ (Αγγλία)            1-2

Λανς (Γαλλία) – Κόμο (Ιταλία)                        1-9

Βίκινγκ (Νορβηγία) – Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)           4-1

 
 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ο Λέλε το κάνει πάντα αυτό, δεν καταλαβαίνω...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πού βρίσκεται η Πάφος FC μετά την 3η αγωνιστική του Conference League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To... κρύο ντους της Πάφου απέναντι στην Τβέντε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η θέση της Ομόνοιας μετά το φινάλε της 4ης αγωνιστικής στο Europa League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Europa League: Ο Παυλίδης ξεκουράστηκε αλλά αλάνθαστη η Μπενφίκα, η Φερεντσβάρος σόκαρε τη Μίλαν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

«Εξάστερος» Άγιαξ και σπουδαίο διπλό για Φράιμπουργκ - Η δράση στο Conference League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μέγας ΟΦΗ και στο Βουκουρέστι και ξανά στο κόλπο της πρόκρισης

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

BINTEO: Το... βιολί του ο Παναθηναϊκός και 3Χ3 με νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η Πάφος FC πήγε για φοβερό διπλό, όμως γκρεμίστηκαν όλα μετά το 64'...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυθικό 23άρι του Ναν και οι κορυφαίες επιδόσεις σε ένα δεκάλεπτο

EUROLEAGUE

|

Category image

Πω-πω μια γκολάρα και μετά... κίτρινη για πρόκληση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ινφαντίνο: «Η διεθνής καριέρα του Ρονάλντο θα αποτελεί για πάντα μέρος της ιστορίας του ποδοσφαίρου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπήκαν όλα τα κομμάτια στο παζλ και το βλέμμα καρφωμένο στις 13 Νοεμβρίου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Τυχερός παίρνει 1.000.000 από το ΤΖΟΚΕΡ - Οι αριθμοί και για το ΠΡΟΤΟ (05/11)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Πικράθηκαν αλλά τους γλύκανε το χειροκρότημα του κόσμου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη