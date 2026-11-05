Ψάχνεις ισοπαλία με τον... φακό!

Η 4η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε και αυτό που ξεχωρίζει είναι τα πολλά γκολ στους 18 αγώνες αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν... συμβιβασμοί. Μόνο ένα παιχνίδι ολοκληρώθηκε στην ισοπαλία.

Ψάχνεις με τον... φακό να βρεις μία ισοπαλία, κάτι που δείχνει πως όπως γίνεται πλέον η διοργάνωση, είναι πιο φαντεζί και αυτό αποτυπώνεται από τα πολλά γκολ. Για παράδειγμα είχαμε 71 γκολ. Δηλαδή μέσο όρο πάνω από τρία γκολ ανά παιχνίδι.

4η αγωνιστική

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 0-1

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 3-0

Ατλέτικο (Ισπανία) – Μπάγερν (Γερμανία) 0-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) – Ρόμα (Ιταλία) 3-2

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Ίντερ (Ιταλία) 0-3

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Λιλ (Γαλλία) 0-0

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-6

ΛΑΣΚ (Αυστρία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 4-0

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 3-2

ΑΕΚ (Ελλάδα) – Ρεάλ (Ισπανία) 2-3

Ντόρτμουντ (Γερμανία) – Μπέτις (Ισπανία) 2-1

Πόρτο (Πορτογαλία) – Νάπολι (Ιταλία) 4-1

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) – Μπριζ (Βέλγιο) 1-2

Λειψία (Γερμανία) – Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-3

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 1-2

Λανς (Γαλλία) – Κόμο (Ιταλία) 1-9

Βίκινγκ (Νορβηγία) – Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 4-1