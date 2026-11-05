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Το ιδιαίτερο αρνητικό ρεκόρ του Βινίσιους που έγραψε κόντρα στην ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Φωνάζει» πως δεν είναι στη καλύτερη περίοδο της φόρμας του

Η φετινή σεζόν του  Βινίσιους στην Ρεάλ κάθε άλλο παρά λαμπερή είναι για τον Βραζιλιάνο διεθνή επιθετικό, με τους πρώτους μήνες του Νοεμβρίου να τον βρίσκουν να έχει τον πενιχρό απολογισμό του 1 γκολ και των 3 ασίστ σε 12 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ ο Ζοζέ Μουρίνιο τον τοποθέτησε στο αριστερό άκρο της επίθεσης όμως τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Λάζαρο Ρότα και δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικός για την εστία του Μπρινιόλι στα 81 λεπτά που αγωνίστηκε, για να αποχωρήσει μάλιστα και με ένα αρνητικό ρεκόρ στην πλάτη του λίγα λεπτά πριν από το νικητήριο γκολ του Βαλβέρδε για τους μερένγκες.

Αυτό που αφορά τις ντρίμπλες που είναι σήμα κατατεθέν του, με τον Βινίσιους να «φωνάζει» πως δεν είναι στη καλύτερη περίοδο της φόρμας του με το γεγονός πως δεν έχει ούτε μία επιτυχημένη ντρίμπλα στα τρία τελευταία παιχνίδια Champions League που έχει πάρει μέρος, κάτι που του συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του από τότε που εντάχθηκε στην Ρεάλ.

«Ο Βινίσιους ήταν κουρασμένος, για αυτό τον έκανα αλλαγή. Ήταν τίμια η εμφάνισή του. Όχι σπουδαία  αλλά αποδεκτή, όπως η υπόλοιπη ομάδα. Ο Βίνι έκανε καλά τη δουλειά του.

Αν πρέπει να είμαι καλός μαζί του ή αυστηρός; 80% καλός και 20% αυστηρός», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ο Ζοζέ Μουρίνιο, κληθείς να σχολιάσει την εμφάνιση του Βραζιλιάνου κόντρα στην ΑΕΚ.

sport24.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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