Αποκλεισμοί και πρόστιμα για τη σύρραξη στο ΑΕΚ-Ομόνοια - Δείτε τις κατηγορίες

Αποκλεισμοί και σωρεία προστίμων περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ για τη σύρραξη μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ομόνοαι στην «Αρένα» στις 26 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική.

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ Ανδρέας Λευκαρίτης τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων και πρόστιμο, ο προπονητής τερματοφυλάκων της Ομόνοιας Ανδρέας Λουγκρίδης με αποκλεισμό ενός αγώνα και πρόστιμο, ενώ πρόστιμα επιβλήθηκαν επίσης για τις συμπεριφορές των Χένινγκ Μπεργκ, Στεφάν Σίμιτς, Αριάν Μπεκιάι, Ινάκι Αστίθ.

Αναλυτικά όλες οι κατηγορίες και οι αποφάσεις για το ΑΕΚ-Ομόνοια:

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του Άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων ( πλαστικά ποτήρια με νερό ή άλλο υγρό) από οπαδούς της ομάδας εντός του αγωνιστικού χώρου στο 93ο και 94ο λεπτό του αγώνα, κατά παράβαση του Άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για επίδειξη ρατσιστικής συμπεριφοράς από οπαδούς της ομάδας προς τον ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας JEAN KEVIN DUVERNE στο 94ο λεπτό του αγώνα, κατά παράβαση του Άρθρου 11.1(α) και (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για επεισόδιο που δημιούργησε παράγοντας της ομάδας, το οποίο προκάλεσε ένταση και αναταραχή στον χώρο της φυσούνας μετά το τέλος του αγώνα (ο παράγοντας της ομάδας Ανδρέας Λευκαρίτης ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με παράγοντα της φιλοξενούμενης ομάδας, προς τον οποίο κινήθηκε με πρόθεση να του επιτεθεί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σωματική αντιπαράθεση μεταξύ τους, κατά την οποία αλληλοσπρώχθηκαν, αντάλλαξαν ύβρεις και απειλές και κατέστη αναγκαία η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας για την αποκατάσταση της τάξης), κατά παράβαση του Άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του INAKI ASTIZ VENTURA βοηθού προπονητή της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αφού στο 74ο λεπτό εγκατέλειψε την τεχνική περιοχή της ομάδας του, μετέβη στην απέναντι πλευρά του αγωνιστικού χώρου, φόρεσε πορτοκαλί γιλέκο για παραπλάνηση και από εκεί έδινε οδηγίες και εντολές προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, κατά παράβαση του Άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(3) του ARIAN BEQAJ προπονητή τερματοφυλάκων της ΑΕΚ Λάρνακας για προσβλητική και αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας μετά τη λήξη του αγώνα (κινήθηκε προς το μέρος του με πρόθεση να του επιτεθεί και τον εξύβρισε), κατά παράβαση του Άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(4) του ΑΝΔΡΕΑ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ αντιπροέδρου της ΑΕΚ Λάρνακας για προσβλητική και αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον προπονητή τερματοφυλάκων της φιλοξενούμενης ομάδας μετά τη λήξη του αγώνα (κινήθηκε εναντίον του με πρόθεση να του επιτεθεί), κατά παράβαση του Άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Λάρνακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/26.10.2026 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για επεισόδιο που δημιούργησε παράγοντας της ομάδας, το οποίο προκάλεσε ένταση και αναταραχή στον χώρο της φυσούνας μετά το τέλος του αγώνα (ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας Ανδρέας Λουγκρίδης ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με παράγοντα της φιλοξενούσας ομάδας, προς τον οποίο κινήθηκε με πρόθεση να του επιτεθεί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σωματική αντιπαράθεση μεταξύ τους, κατά την οποία αλληλοσπρώχθηκαν, αντάλλαξαν ύβρεις και απειλές και κατέστη αναγκαία η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας για την αποκατάσταση της τάξης), κατά παράβαση του Άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του STEFAN SIMIC ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για προσβλητική και αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς ποδοσφαιριστή της φιλοξενούσας ομάδας μετά τη λήξη του αγώνα (κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του), κατά παράβαση του Άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) του ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΥΓΚΡΙΔΗ προπονητής τερματοφυλάκων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για προσβλητική και αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε κατά τη διάρκεια του αγώνα προς παιδί επαναφοράς της μπάλας (ball boy) και μετά τη λήξη του αγώνα προς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της γηπεδούχου ομάδας (τον εξύβρισε και κινήθηκε προς το μέρος του με πρόθεση να του επιτεθεί), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

(δ) του HENNING STILLE BERG προπονητή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για προσβλητική και αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε κατά τη διάρκεια του αγώνα (82ο λεπτό) προς τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της γηπεδούχου ομάδας (τον εξύβρισε), κατά παράβαση του Άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Λάρνακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/26.10.2026 (7η Αγωνιστική).