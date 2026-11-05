Αντίδραση στο σπιτικό της

Την 4η φετινή της νίκη μέσα στην «Αρένα» θα επιδιώξει αύριο η ΑΕΚ κόντρα στην Καρμιώτισσα. Οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να βγάλουν αντίδραση μετά την απρόσμενη ισοπαλία με την Krasava Ε.Ν.Υ. και να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι παραμένουν σοβαροί διεκδικητές του φετινού τίτλου.

Στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές που έχουμε διανύσει, την ομάδα της Λάρνακας χαρακτηρίζει η αστάθεια όσον αφορά, κυρίως, τις εμφανίσεις της. Μπορεί στα πλείστα παιχνίδια να πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε, ωστόσο αυτό έγινε λόγω κάποιων καλών διαστημάτων που είχε κατά τη διάρκεια των 90λεπτων. Μεγάλη, πειστική εμφάνιση, καθ΄ όλη τη διάρκεια ενός αγώνα, ακόμα δεν έχει πραγματοποιήσει. Γι’ αυτό και στην αυριανή αναμέτρηση η ΑΕΚ οφείλει, μπροστά στο κοινό της, να έχει μια σταθερή και καλή εμφάνιση, συνδυάζοντάς την βέβαια με το τρίποντο, που αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο.

Ο Αντερέγκεν είναι ξανά διαθέσιμος, αλλά μάλλον θα έλθει από τον πάγκο, όπως και ο Ιβάνοβιτς, ο οποίος ξεπέρασε την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα. Στην αποστολή ενδέχεται να βρίσκεται μετά από αρκετό καιρό και ο Αμίν. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί να έχει γεμάτο το «οπλοστάσιό» της μετά τη διακοπή.