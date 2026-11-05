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Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο - Ψάχνουμε έναν καλό παίκτη»

ΓΗΠΕΔΟ

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Tι δήλωσε στην media day εν όψει του αγώνα της Παρασκευής με τον Ερυθρό Αστέρα

Έναν παίκτη υψηλού επιπέδου και όχι συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αναζητεί ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day εν όψει του αγώνα της Παρασκευής με τον Ερυθρό Αστέρα.

«Η εμπειρία μου λέει ότι θα αποτύχουμε 100% αν ψάχνουμε έναν άλλο Μοντέρο. Δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο, είναι τόσο καλός παίκτης, με αυτά τα χαρακτηριστικά, που δεν μπορούμε να βρούμε έναν ισάξιο παίκτη. Πρέπει να βρούμε έναν καλό παίκτη, που μπορεί ίσως να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή δεν ψάχνουμε χαρακτηριστικά, ψάχνουμε έναν καλό παίκτη, που θα πρέπει να έχει το επίπεδο, να μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Κι από εκεί και πέρα εμείς θα προσαρμοστούμε σε αυτά που μπορεί να μας δώσει. Δεν ψάχνουμε έναν παίκτη που να είναι καλός στο iso ή να είναι καλός σουτέρ ή καλός πασέρ. Ψάχνουμε έναν καλό παίκτη κι από εκεί και πέρα εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον εντάξουμε στη φιλοσοφία της ομάδας. Δεν γίνεται με την ένδειξη του επείγοντος, είμαστε στην αγορά και ψάχνουμε αλλά δεν θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε μια βιαστική επιλογή. Δεν θεωρούμε ότι μας πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος. Όταν βρούμε έναν καλό παίκτη και μπορεί να έρθει, θα το κάνουμε. Το ταλέντο είναι απαραίτητο, το βάθος είναι σημαντικό. Είμαστε 100% προσηλωμένοι, αλλά κοιτάμε και την αγορά, μιλάμε με εκπροσώπους παικτών, με Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία ή οτιδήποτε. Θεωρούμε ότι όταν υπάρξει ένας παίκτης που θα θέλει κι αυτός να έρθει να παίξει σε αυτό το πρόγραμμα, θα κάνουμε την κίνηση», τόνισε.

Όσο για το αυριανό ματς, είπε: «Είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Το μομέντουμ για μας δεν είναι καλό με βάση την απόδοση του Ερυθρού Αστέρα. Παίζει πολύ καλά, έχουν πολύ καλή άμυνα, προκαλούν το χειρότερο ποσοστό στον αντίπαλο σε δίποντα, ενώ παίζουν τελευταία με αλλαγές βάζοντας τον Οτζελέγε στο ‘5’. Έχω μεγάλο σεβασμό στον κόουτς Ναβάρο, δημιουργεί ομάδες με ταυτότητα και όσο περνά ο χρόνος κάνει την ομάδα του καλύτερη. Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο και θα πρέπει να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε. Έχουμε ένα πολύ καλό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα, είμαστε αήττητοι στο πρωτάθλημα, πήραμε το Σούπερ Καπ. Θεωρούμε ότι έχουμε καλή ομάδα και ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε συνθήκη».

Μιλώντας για την ανταπόκριση της ομάδας του σε περίοδο με τόσους τραυματισμούς ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα ανταποκρίνεται με τις απουσίες γιατί το κύριο χαρακτηριστικό της Ευρωλίγκας είναι οι τραυματισμοί. Αν ένα πράγμα πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιοι είναι πώς οι παίκτες τραυματίζονται. Αν μία ομάδα χάνει 1-2 παίκτες σε κάθε παιχνίδι, πρέπει να συνεχίζει να προσπαθεί. Αν οι παίκτες είναι ανταγωνιστικοί και στο πλάνο είναι σημαντικό να κερδίζουμε όσες απουσίες και να έχουμε».

Παράλληλα επιβεβαίωσε πως αύριο θα αγωνιστεί κανονικά ο Εβάν Φουρνιέ. «Ο Φουρνιέ έκανε προπόνηση χθες και προχθές. Δεν είναι 100%, γιατί έχει κάποιες ενοχλήσεις ακόμη στον ώμο του, αλλά θα παίξει», είπε.

Για την ετοιμότητα του Τζον Κόντσαρ είπε: «Ο Κόντσαρ έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει παίξει ποτέ εκτός Αμερικής. Μετά το κολέγιο έχει παίξει μόνο στο ΝΒΑ, η προσαρμογή του είναι πολύ καλή σε μια εβδομάδα προπονήσεων. Αύριο θα παίξει, για μένα σημαντικό είναι να μην αλλοιώσει τον τρόπο παιχνιδιού μας. Σιγά-σιγά θα δείξει και τις δεξιότητές που κάθε παίκτης έχει. Μπορεί να καταλάβει το ομαδικό παιχνίδι και παίζει μαζί με τους συμπαίκτες του, όχι μόνος του. Βασίζεται στο σύνολο και το αναδεικνύει. Δεν θα δείτε να κάνει προσπάθειες out of the book. Πιστεύουμε πως ταιριάζει σε μας».

Τέλος, για τους Έλληνες που παίρνουν λεπτά στο πρωτάθλημα είπε: «Στον Ολυμπιακό ένας νέος παίκτης είναι πιο εύκολο να παίξει από μια ομάδα χαμηλότερου επιπέδου στο πρωτάθλημα, όπου θα του ζητηθούν περισσότερα. Βλέπετε τα νούμερα που έχει ο Νετζήπογλου. Αν μείνει στο ματς 20 λεπτά, μπορεί να έχει 16 πόντους. Αν κάνει κάποια βασικά πράγματα μπορεί να μείνει στο παιχνίδι. Στον Ολυμπιακό αυτά που ζητάμε από τους παίκτες μπορούν να τους βοηθήσουν να είναι μέρος του συνόλου και να ευχαριστιούνται το παιχνίδι».

sport-fm.gr

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