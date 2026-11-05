Από το ντεμπούτο το μακρινό 2003 μέχρι το... άδοξο τέλος

O Κριστιάνο Ρονάλντο –γεννημένος 5 Φεβρουαρίου 1985-ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική Πορτογαλίας, μετά από 23 χρόνια και 234 διεθνείς συμμετοχές, 146 γκολ και 45 ασίστ.

Ξεχωρίζει στην καριέρα του με την εθνική ομάδα η κατάκτηση του Euro 2016 στη Γαλλία και δύο τίτλων UEFA Nations League (2019 και 2025). Ο Ρονάλντο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα ανδρών στις 23 Αυγούστου 2003, στο Σάβες, σε φιλική αναμέτρηση εναντίον του Καζακστάν. Η Πορτογαλία, υπό τις οδηγίες του Βραζιλιάνου Λουίζ Φελίπε Σκολάρι εκείνη την εποχή, επικράτησε με 1–0, με τον τότε 18χρονο επιθετικό να περνά στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο ημίχρονο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο 41χρονος πλέον Ρονάλντο συμμετείχε σε έξι Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2004–2024) και έξι Παγκόσμια Κύπελλα (2006–2026), αποτελώντας τον μοναδικό παίκτη στην ιστορία που έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, είχε γίνει ο γηραιότερος παίκτης που εκπροσώπησε ποτέ την Πορτογαλία, καθώς και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της χώρας σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου — μερικά μόνο από τα πολλά ρεκόρ που κατέχει, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων συμμετοχών, νικών και γκολ με εθνική ομάδα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η θητεία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα ανδρών —διάστημα κατά το οποίο κατέγραψε περισσότερα από 18.000 λεπτά συμμετοχής— αποτελεί το αποκορύφωμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής, με παρουσία στις ομάδες Κ-15, Κ-17, Κ-20 και Κ-21, καθώς και στην Ολυμπιακή ομάδα.

Το τελευταίο του παιχνίδι και το τελυταίο του γκολ

Το τελευταίο του παιχνίδι με το πορτογαλικό εθνικό συγκρότημα ήταν η νίκη με 1–0 επί της Ουαλίας, στις 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του 4ου ομίλου της League A στο Nations League. Το τελευταίο του γκολ με τη φανέλα της Πορτογαλίας σημειώθηκε στη νίκη με 2–1 επί της Κροατίας, στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 —που διεξήχθη στις 3 Ιουλίου στο Τορόντο—, όταν σκόραρε από την άσπρη βούλα.

Συνοπτικά σε επίπεδο εθνικής Ομάδας στις διοργανώσεις της UEFA, η πορεία του διαμορφώθηκε ως εξής: στην τελική φάση του Euro μέτρησε 30 συμμετοχές και 14 γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ και πρώτος σε συμμετοχές όλων των εποχών. Στα προκριματικά του Euro πέτυχε 41 γκολ σε 44 συμμετοχές, κατακτώντας την κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών. Στο Nations League σημείωσε 7 γκολ σε 11 συμμετοχές, πανηγυρίζοντας 2 τίτλους.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στα προκριματικά του, σημείωσε συνολικά 43 γκολ (8 σε τελικές φάσεις και 35 σε προκριματικές φάσεις), ενώ έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 5 διαφορετικά Μουντιάλ. Σε φιλικούς αγώνες και στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών, συμπλήρωσε τα υπόλοιπα 41 γκολ του (20 σε φιλικά και 21 σε λοιπές επίσημες ή άλλες διοργανώσεις).

Η αποχώρηση

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο διάσημος επιθετικός αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της εθνικής Πορτογαλίας ενόψει ενός αγώνα για τον 4ο όμιλο του UEFA Nations League εναντίον της Δανίας. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την έναρξη της θητείας του Ζόρζε Ζεσούς στην τεχνική ηγεσία, μετά την αποχώρηση του Ισπανού Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ ύστερα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.