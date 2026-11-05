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Ευκαιρία να κάνει... θόρυβο

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Oι πράσινοι πιστεύουν στον βαθμό ή ακόμη και στους βαθμούς που θα δώσουν εκ νέου νέα ώθηση για... άνοδο στη βαθμολογία

Ολλανδική πρόκληση και μάλιστα μεγάλης σημασίας για την Ομόνοια. Οι πράσινοι στις 19:45 κοντράρονται με τη Ναϊμέγκεν, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Η ήττα από την Μπενφίκα ήταν... λίγο-πολύ στο πρόγραμμα λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου, ωστόσο οι πράσινοι πιστεύουν στον βαθμό ή ακόμη και στους βαθμούς που θα δώσουν εκ νέου νέα ώθηση για... άνοδο στη βαθμολογία.

Όπως η Θέλτα δεν ήταν σε καλό φεγγάρι όταν αναμετρήθηκε με την Ομόνοια, έτσι και η Νάιμεγκεν θα την υποδεχθεί. Οι Ολλανδοί δεν έχουν πάρει νίκη στο εγχώριο πρωτάθλημα από τις 28 Αυγούστου (!), ενώ στη League Phase μετρούν μόλις μια νίκη, κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ (4-2), μια ισοπαλία με τη Λέφσκι Σόφιας (1-1) και μια βαριά ήττα από τη Γιουβέντους (0-5). 

Αφ' ενός η κακή εγχώρια πορεία δεν αποπροσανατολίζει το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ, αφετέρου του δίνει όμως τη δυνατότητα να χτυπήσει στα αδύναμα σημεία και να αποδράσει με θετικό αποτέλεσμα. Για τη Ναϊμέγκεν θεωρείται... βατό παιχνίδι στο οποίο θα επιχειρήσει να ξεσπάσει ώστε να πάρει ψυχολογία και τα πάνω της. Στο χέρι της Ομόνοιας είναι να τους διαψεύσει και να κάνει ένα καλό παιχνίδι, με συγκέντρωση στα μετόπισθεν και αποτελεσματικότητα στην αντίπαλη εστία. 

Επιλογές με βάση τις απαιτήσεις

Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν αδιαφορεί στο ενδεχόμενο να πάει παρακάτω και να χαράξει μια αξιόλογη πορεία στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έτσι, ο Νορβηγός τεχνικός θα παρατάξει επιλογές που θα ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγώνα και να έχει εν τέλει πρόσημο θετικό. Βέβαια, θα έχει κατά νου πως τα 24ωρα μέχρι το ντέρμπι της Κυριακής είναι ελάχιστα, έτσι η διαχείριση μπαίνει σε πρώτο πλάνο.

Σαφώς και οι... ακούραστοι Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν (αν είναι στο 100%), Μάριτς, Αντρέου, Εβάντρο και Μοντνόρ δύσκολα βγαίνουν από την ενδεκάδα, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της. Όσον αφορά στον Μπάλκοβετς, όπως ειπώθηκε επισήμως, αντιμετωπίζει έναν μικρό τραυματισμό και είναι αρκετά δύσκολο να παίξει πριν από τη διακοπή, με την κατάστασή του να επαναξιολογείται συνεχώς. Υπενθυμίζουμε πως Ακιντόλα και Οντουμπάντζο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 

Απ' εκεί και πέρα ο Τανάσε διεκδικεί θέση καθώς λόγω τιμωρίας δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή, ενώ ο Κακουλλής ίσως επιστρατευτεί για να δώσει αφ' ενός ανάσες στον Ντιονί και αφετέρου λύσεις στις γρήγορες αντεπιθέσεις, όπως έπραξε ο Μπεργκ στο παιχνίδι με την Μπενφίκα. 

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