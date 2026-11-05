Μία τριάδα για κυνήγι εννέα βαθμών

Μετά την αναμενόμενη πρόκριση στο κύπελλο, έστω με το στενό 2-1 επί του Ηρακλή Γερολάκκου, στην ΑΕΛ επικεντρώνονται στις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, όπου μετά από δύο σερί ήττες θέλουν πάση θυσία επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα. Για τους γαλαζοκιτρίνους ακολουθούν τρία παιχνίδια με αντιπάλους που θεωρούνται ομάδες των κάτω διαζωμάτων.

Απέναντι σε τέτοιες ομάδες, το συγκρότημα της Λεμεσού έχει μέχρι στιγμής το απόλυτο. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΛ είχε νικήσει τις Νέα Σαλαμίνα (2-1), Ομόνοια 29Μ (2-1) και Ομόνοια Αραδίππου (0-2), που συγκαταλέγονται σε αυτό το γκρουπ. Για το επόμενο διάστημα, πρώτο εμπόδιο για το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς, το ερχόμενο Σάββατο (07/11, 16:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα», θα είναι η ουραγός της βαθμολογίας, Krasava E.N.Y.

Έπειτα, θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Καρμιώτισσα (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός), προτού οδεύσει για τα... πιο ισχυρά παιχνίδια με τη σημερινή πρωτοπόρο ΑΕΚ και τον συμπολίτη Απόλλωνα, με τα οποία θα συμπληρώσει τις υποχρεώσεις της στον α' γύρο της κανονικής περιόδου.