Αγνόησε τα μηνύματα του Ζεσούς ο Ρονάλντο!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ενημέρωσε τον Ζόρζε Ζεσούς ότι επρόκειτο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Πορτογαλίας.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ είχε φροντίσει να αποκαλύψει την απόφασή του προτού την ανακοινώσει μόνο στον Πέδρο Προένσα, πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Εξ ου και η άμεση αντίδραση της ομοσπονδίας, που εξέδωσε ανακοίνωση για τον Ρονάλντο λίγο μετά από το δικό του «αντίο».

Ο Ζεσούς φέρεται να σκόπευε να καλέσει τον Ρονάλντο για τα δύο τελευταία ματς του Nations League, παρότι ο CR7 δεν απάντησε στα μηνύματα που του έστειλε ο ομοσπονδιακός τεχνικός τις τελευταίες εβδομάδες.

Η σχέση μεταξύ των δύο διακόπηκε οριστικά μετά τα γεγονότα στην Κοπεγχάγη, όταν ο Ζεσούς λίγες μέρες πριν τον σήκωσε για ζέσταμα και δεν τον πέρασε ως αλλαγή, ενώ αρνήθηκε να απολογηθεί για τη στάση του απέναντι στον αρχηγό της ομάδας.

sport-fm.gr