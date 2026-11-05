«Κουβαλάς μια ιστορία που κανείς δεν θα μπορέσει να επαναλάβει»

Ο Φερνάντο Σάντος, πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Πορτογαλίας- αλλά και της εθνικής Ελλάδας, της ΑΕΚ,Πανθηναϊκού, ΠΑΟΚ, μοιράστηκε ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα με αφορμή την αποχώρηση του Ρονάλντο από το την εθνική ομάδα , παρά τη ρήξη στις σχέσεις τους κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

«Σε ευχαριστώ για όλα όσα έδωσες στην εθνική ομάδα, στη χώρα μας και σε όλους εμάς. Κουβαλάς μαζί σου μια ιστορία που κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να επαναλάβει και αφήνεις ένα αποτύπωμα που δεν θα σβήσει ποτέ - ως ο κορυφαίος όλων των εποχών», δήλωσε ο Φερνάντο Σάντος.

Ο προπονητής, ο οποίος καθοδήγησε την Πορτογαλία από το 2014 έως το 2022, αποχαιρέτησε τον πρώην αρχηγό του με ένα μήνυμα που διαπνέεται από φιλία και αναγνώριση. «Μια μεγάλη αγκαλιά, Κριστιάνο. Με θαυμασμό, σεβασμό και φιλία - σήμερα και πάντα», πρόσθεσε.

Ο Φερνάντο Σάντος συνεργάστηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε 82 αγώνες της εθνικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας, ο Φερνάντο Σάντος είχε υπό τις οδηγίες του τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε 82 από τους 234 αγώνες που έδωσε ο παίκτης φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο. Το τελευταίο παιχνίδι του Ρονάλντο υπό την καθοδήγηση του συγκεκριμένου προπονητή ήταν απέναντι στο Μαρόκο, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 , μια αναμέτρηση που οδήγησε στον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από τη διοργάνωση.

Αναλογιζόμενος την κοινή του πορεία με τον παίκτη από τη Μαδέρα , ο οποίος είναι πλέον 41 ετών, ο Φερνάντο Σάντος παραδέχτηκε ότι η σχέση τους περιλάμβανε τόσο μεγάλες επιτυχίες όσο και πιο δύσκολες περιόδους.

«Μοιραστήκαμε εξαιρετικές στιγμές· ζήσαμε χαρές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας, αλλά περάσαμε και λιγότερο ευχάριστες στιγμές, όπως συμβαίνει σε πολλές ανθρώπινες σχέσεις. Ωστόσο, ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ, και δεν πρόκειται να αλλάξει: ο σεβασμός, η εκτίμηση και η φιλία», δήλωσε.

Η σχέση μεταξύ του Φερνάντο Σάντος και του Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο μιας από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Με την Πορτογαλία να έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη φάση των «16», ο προπονητής αντικατέστησε τον Ρονάλντο κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας, στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον Πορτογάλο επιθετικό να αμφισβητεί την απόφαση, καθώς συνειδητοποίησε ότι αποχωρούσε από το παιχνίδι. «Βιάζεσαι τόσο πολύ να με βγάλεις...» ακούστηκε να λέει κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Στη συνέχεια, ο Φερνάντο Σάντος κράτησε τον αρχηγό στον πάγκο για τους επόμενους αγώνες , μια κατάσταση που διήρκεσε μέχρι τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Μαρόκο στα προημιτελικά.

Ο Φερνάντο Σάντος ήταν ο προπονητής που οδήγησε την Πορτογαλία στους δύο πρώτους μεγάλους τίτλους στην ιστορία της εθνικής ομάδας: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 στη Γαλλία και την πρώτη διοργάνωση του UEFA Nations League, την οποία κατέκτησαν εντός έδρας το 2019.

Στο μήνυμα αφιερωμένο στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Φερνάντο Σάντος θέλησε να αναδείξει όχι μόνο τον παίκτη και τον επαγγελματία, αλλά και την προσωπική πλευρά του επιθετικού της Αλ Νασρ.

«Όλοι γνωρίζουν τι εξαιρετικός παίκτης είσαι. Ο επαγγελματισμός σου, η φιλοδοξία σου, η ικανότητά σου να ξεπερνάς τις προκλήσεις και η δίψα σου για νίκη αποτελούν χαρακτηριστικά που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου», ανέφερε. «Εκτιμώ επίσης την ανθρώπινη πλευρά»

Ο Φερνάντο Σάντος ολοκλήρωσε το αφιέρωμά του αναφερόμενος σε στιγμές που μοιράστηκαν εκτός γηπέδων και στην ανθρώπινη πλευρά του Κριστιάνο Ρονάλντο -ο οποίος, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει αγωνιστεί για τη Σπόρτινγκ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Γιουβέντους και την Αλ Νασρ.

«Κρατώ με μεγάλη αγάπη όλα όσα μοιραστήκαμε. Εκτιμώ επίσης την ανθρώπινη πλευρά, τις συζητήσεις, τις στιγμές, τα χαμόγελα και τόσες αναμνήσεις που δεν ανήκουν στο ποδόσφαιρο, αλλά στην ίδια τη ζωή», κατέληξε ο Φερνάντο Σάντος .