Το πήρε χαλαρά (και σωστά)... και επιστρέφει ο Μπακασέτας!

Στις προηγούμενες κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας ο Τάσος Μπακασέτας δεν ήταν στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Εξάλλου, και ο ίδιος είχε παραδεχθεί σε δηλώσεις του ότι ήταν κάτι το αναμενόμενο, αφού προερχόταν από αποχή και δεν ήταν στα καλύτερά του.

«Το είχα φανταστεί λίγο (σ.σ. ότι δεν θα κληθώ) γιατί είχα μία μεγάλη αποχή» είχε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα.

Πλέον, με τον Ελλαδίτη να ανεβάζει ρυθμούς, μέσω των εμφανίσεων του με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ κερδίζει ξανά θέση και στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Όπως μεταδίδεται στην Ελλάδα, ο Μπακασέτας θα είναι ξανά στις επιλογές και θα τεθεί στη διάθεσή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου και με την Σερβία, τρεις μέρες αργότερα στον Βόλο.