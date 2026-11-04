Άλμα μέσω Ολλανδίας!

Τα πολλά λόγια είναι φτώχια για την... ευρωπαϊκή Ομόνοια. Μόνη της ανέβασε τον πήχη γι' αυτό και η αναμέτρηση με τη Νάιμεγκεν αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας θα βρεθεί στην Ολλανδία με απαιτήσεις για θετικό αποτέλεσμα. Ναι μεν βολεύεται με τον βαθμό (στη μάχη για να πάει παρακάτω), θα ψάξει όμως το τρίποντο. Χωρίς υποτίμηση και πανικό, το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ θα μπει στον αγωνιστικό χώρο με το καλό του πρόσωπο για να αποδείξει πως τέτοιες αναμετρήσεις... μεγαλώνουν το «τριφύλλι».

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Εξάλλου, οι γηπεδούχοι δεν αποτελούν μεγαθήριο. Η Νάιμεγκεν βρίσκεται σαφώς σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα, ωστόσο δεν είναι παραδοσιακά ευρωπαϊκή ομάδα που καταγράφει πορείες στις διοργανώσεις της UEFA. Βάσει προγράμματος, η Ομόνοια έχει την ευκαιρία να καπαρώσει βαθμό ή ακόμη και βαθμούς για να διατηρηθεί σε τροχιά πρόκρισης. Το επόμενο εμπόδιο είναι σαφώς ψηλότερο (Γιουβέντους, 26/11), ενώ ούτε η συνέχεια είναι ιδιαίτερα... βατή. Το πρόγραμμα στην League Phase έχει ως εξής: Σέλτικ (10/11), Ρεν (21/01) και Μπεσίκτας (28/01).

Στόχος λοιπόν των πρασίνων είναι οι 10 τουλάχιστον βαθμοί για να παραμείνει εντός 24άδας και να πάει παρακάτω. Τους 6 τους έχει ήδη, άρα το έργο τους εξαρτάται από τους ίδιους και στο πόσο αποφασισμένοι θα παρουσιαστούν στις επόμενες τέσσερις αναμετρήσεις. Ουσιαστικά η νίκη επί της Θέλτα ήταν το κλειδί της ελπίδας, γι' αυτό και θα το παλέψει σε κάθε ευρωπαϊκή πρόκληση.

Χωρίς Μπάλκοβετς αλλά με Ντουβέρν

Από εκεί και πέρα, τα προβλήματα δεν λείπουν από το μπλοκάκι του Μπεργκ. Η τεχνική ηγεσία δεν θα ρισκάρει με τον Μπάλκοβετς ο οποίος έμεινε Κύπρο και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάτασης και η κατάσταση του θα επανααξιολογείται. Αντίθετα, παρών θα είναι Ντουβέρν που επίσης είχε αποχωρήσει με μικροπρόβλημα στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Να σημειώσουμε πως δεδομένα εκτός είναι οι Νεγκό και Χρίστου, όπως και οι Ακιντόλα-Οντουμπάντζο, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Το ανακάτεμα λοιπόν της τράπουλας, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είτε θα επιστρατευτεί ο Σίμιτς στο ένα άκρο της άμυνας και ο Ντουβέρν να μετατοπιστεί στη θέση του Μπάλκοβετς, είτε ο Μπεργκ θα προχωρήσει σε κίνηση-έκπληξη.