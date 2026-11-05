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Έντονη ανακοίνωση της ΑΕΚ: «Οι πολλοί δεν πρέπει να πληρώνουν για τους ελάχιστους»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ψάχνει όσους είχαν ρατσιστική συμπεριφορά - «Δεν θα υπάρξει καμία δικαιολογία και καμία επιείκεια. Κανείς δεν βρίσκεται πάνω από την ΑΕΚ»

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ αναφέρεται στο πρόστιμο που δέχθηκε για περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς, σημειώνοντας ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες για εντοπισμό των υπαιτίων για επιβολή κυρώσεων στις νόμιμες διαδικασίες. Όπως τονίζεται δεν υπάρχει καμία ανοχή.

Η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ Λάρνακας εκφράζει την εκτίμησή της προς τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων της, οι οποίοι με την παρουσία, τη συμπεριφορά και τη διαχρονική τους στήριξη τιμούν την ιστορία και τις αξίες του Συλλόγου μας.

Η υποδειγματική συμπεριφορά της τεράστιας πλειοψηφίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να επισκιάζεται από τις απαράδεκτες ενέργειες μιας ελάχιστης μειοψηφίας. Αυτή η μειοψηφία, όμως, πρέπει να αντιληφθεί ότι η ανοχή έχει τελειώσει.

Η ομάδα μας έχει ήδη τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο εξαιτίας μεμονωμένου περιστατικού ρατσιστικής συμπεριφοράς. Σε περίπτωση νέας παραπομπής για αντίστοιχο περιστατικό, οι προβλεπόμενες ποινές περιλαμβάνουν χρηματικό πρόστιμο ύψους €40.000, καθώς και μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Πέρα, όμως, από τις πειθαρχικές συνέπειες, το ζήτημα είναι πρωτίστως θέμα αρχών και αξιών. Ο ρατσισμός, σε οποιαδήποτε μορφή του, είναι απολύτως καταδικαστέος και δεν έχει καμία θέση στην ΑΕΚ, στις εξέδρες μας και στην κοινωνία μας.

Η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ.

Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την εξέδρα της ΑΕΚ για να εκφράζει ρατσιστικές αντιλήψεις, να προσβάλλει ανθρώπους και να εκθέτει τον Σύλλογό μας, είναι ανεπιθύμητος.

Έχουμε ήδη αναλάβει δράση για τον εντοπισμό των υπαιτίων και θα προχωρήσουμε στην επιβολή των αυστηρότερων προβλεπόμενων κυρώσεων, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Δεν θα υπάρξει καμία δικαιολογία και καμία επιείκεια. Κανείς δεν βρίσκεται πάνω από την ΑΕΚ.

Ταυτόχρονα, απευθυνόμαστε στη μεγάλη και υγιή πλειοψηφία των φιλάθλων μας, καλώντας την να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προστασία της ομάδας. Δεν αρκεί να καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές εκ των υστέρων. Πρέπει όλοι μαζί να τις απομονώνουμε τη στιγμή που εκδηλώνονται. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ότι μπορεί να κρύβεται πίσω από το πλήθος για να προσβάλλει τις αξίες του Συλλόγου μας.

Η ΑΕΚ ανήκει στον κόσμο της, που τη στηρίζει με πάθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια ελάχιστη μειοψηφία να αμαυρώνει την εικόνα του και να θέτει σε κίνδυνο όσα όλοι μαζί έχουμε χτίσει.

Οι πολλοί δεν πρέπει να πληρώνουν για τους ελάχιστους.

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