Το γέμισαν απ' άκρη σ' άκρη
ΓΗΠΕΔΟ
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Τα νεότερα από την Ολλανδία
Η Ομόνοια θα έχει να αντιμετωπίσει άλλους δύο παράγοντες στο παιχνίδι κόντρα στη Νάιμεγκεν. Αρχικά υπάρχει τσουκτερό κρύο και αφετέρου το γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Ολλανδίας τους πράσινους, έχει ήδη σημειωθεί sold out. Μάλιστα, αυτό συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι, ενώ 9000 βρίσκονται στην... αναμονή για εξασφάλιση εισιτηρίου διαρκείας. Γι' αυτό αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ανακαίνιση ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κοινού της.