Αλλαγή ώρας στο εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με την Τσέλιε

Νωρίτερα πήγε η σέντρα στο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Παρότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 22:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, θα ξεκινήσει στις 19:45.

Το ματς έχει οριστεί να γίνει στις 10 Δεκεμβρίου.

⚠️ Η ώρα της αναμέτρησης με την Τσέλιε άλλαξε. ⚽️ Τσέλιε - Ολυμπιακός 📅 10/12/2026 🕦 19:45 (GR) #OlympiacosFC #UEL #CELOLY https://t.co/zFbjTJOXWa — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 5, 2026

sport-fm.gr