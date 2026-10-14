Με 500 στο πλευρό της για το διπλό και το απόλυτο

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ στοχεύει στο διπλό κόντρα στην Τσέλιε στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στο Europa League.

Σε αυτή της την προσπάθεια, η Ομόνοια θα έχει στο πλευρό της και τον κόσμο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, 500 φίλοι των πρασίνων θα δώσουν το παρών στο στάδιο της Τσέλιε για τον αγώνα της Πέμπτης (15/10) στηρίζοντας τις προπσπάθειες των παικτών για ένα καλό αποτέλεσμα στην Σλοβενία.