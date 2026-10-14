Οριστικό: Χωρίς Μπέιλι στη Γαλλία ο Ολυμπιακός

Δίχως τον Λίον Μπέιλι θα ταξιδέψει εν τέλει ο Ολυμπιακός στη Γαλλία για την αυριανή (15/10) αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις και η παρουσία του με τους Μασσαλούς ήταν αμφίβολη, δεν συμπεριλήφθηκε από τον Ιλμανόλ Αλγκουαθίλ στην «ερυθρόλευκη» αποστολή που αναχωρεί σήμερα στις 11 το πρωί από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Αντιθέτως, ανάμεσα στους… εκλεκτούς του Ισπανού τεχνικού είναι τόσο ο Χρήστος Φίλης όπως και ο Κώστας Φορτούνης που εξέτισε την τιμωρία του και υπολογίζεται κανονικά.

Αναλυτικά την 22μελή αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονζάλες.

sport-fm.gr