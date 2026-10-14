(BINTEO) Από το γήπεδο στις πανεπιστημιακές αίθουσες - Εξέλιξη με Νταβόρ

Αναλυτικά όσα σημειώνει ο ΠΑΣΠ:

Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη ανοίγει ο αρχηγός της ΑΕΛ, Davor Zdravkovski, ο οποίος αποφάσισε να συνδυάσει την ποδοσφαιρική του καριέρα με πανεπιστημιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αξιοποιώντας το πρόγραμμα υποτροφιών του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), μέσω του οποίου εξασφάλισε υποτροφία ύψους 75%.Ο Davor Zdravkovski σε συζήτηση που είχε με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρο Νεοφυτίδη, στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ, ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, τις δυνατότητες που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και την ανάγκη οι ποδοσφαιριστές να προετοιμάζονται εγκαίρως για τη ζωή μετά το τέλος της αγωνιστικής τους καριέρας.