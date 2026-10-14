ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

(ΦΩΤΟΣ) Φτιαγμένη στην... πρόκληση!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Μετά την ανατροπή επί της Ανόρθωσης (1-3), η Πάφος FC ταξιδεύει σήμερα για την Ιταλία, όπου το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) θα αναμετρηθεί με την Αταλάντα, για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

 Σαφώς ένας δύσκολος αντίπαλος, όμως η παφιακή ομάδα καλείται να δώσει διαπιστευτήρια ότι αξίζει να βρίσκεται και πάλι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πραγματοποιώντας την τρίτη σερί συμμετοχή της στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης (σ.σ. πριν από δύο χρόνια έφθασε μέχρι τους 16 του Conference League, ενώ πέρσι έπαιξε στη League Phase του Champions League). Η ομάδα του Μπέργκαμο είναι και το πιο ψηλό εμπόδιο από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη φετινή της πορεία. Θυμίζουμε ότι θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Ρίγα (22/10, εντός), Τβέντε (05/11, εκτός), Μίντιλαντ (26/11, εντός), Μιάλμπι (01/12, εκτός) και Χαρτς (17/12, εκτός).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιτέλους... κουμάντο στο δικό της «Αλφαμέγα»

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή δεδομένων με Λαΐφη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(BINTEO) Από το γήπεδο στις πανεπιστημιακές αίθουσες - Εξέλιξη με Νταβόρ

ΑΕΛ

|

Category image

«Οι συμπαίκτες μου έπαιζαν PlayStation, εγώ διάβαζα»: Ο Φλαμινί αποκάλυψε πώς «έβγαλε» 12 δισεκατομμύρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τον 6ο τίτλο ο Kuutio Homes Παφιακός, για τον 9ο και το ρεκόρ η Ομόνοια

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Super League: Οι αριθμοί της 6ης αγωνιστικής

Super League

|

Category image

Προανήγγειλε αποφάσεις ο Μανιάτης: «Γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με 500 στο πλευρό της για το διπλό και το απόλυτο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αραράτ – ΑΕΛ απευθείας από τη Cytavision (15/10)

Φούτσαλ

|

Category image

Ξέσπασε κατά της διοίκησης της Γιουνάιτεντ ο Λισάντρο και… αποθεώθηκε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ενρίκε: «Άξια κατέκτησε τα τρόπαιά της η Μάντσεστερ Σίτι»

Premier League

|

Category image

Οριστικό: Χωρίς Μπέιλι στη Γαλλία ο Ολυμπιακός

Super League

|

Category image

Δεύτερο πιάτο στο Champions League με μεγάλες μάχες Σίτι-Παρί και Ρόμα-Ρεάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) Φτιαγμένη στην... πρόκληση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Ραμπόνα και ντρίμπλα μαζί, στην πιο «άρρωστη» ασίστ από τον Γιαμάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη