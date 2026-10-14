(ΦΩΤΟΣ) Φτιαγμένη στην... πρόκληση!

Σαφώς ένας δύσκολος αντίπαλος, όμως η παφιακή ομάδα καλείται να δώσει διαπιστευτήρια ότι αξίζει να βρίσκεται και πάλι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πραγματοποιώντας την τρίτη σερί συμμετοχή της στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης (σ.σ. πριν από δύο χρόνια έφθασε μέχρι τους 16 του Conference League, ενώ πέρσι έπαιξε στη League Phase του Champions League). Η ομάδα του Μπέργκαμο είναι και το πιο ψηλό εμπόδιο από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη φετινή της πορεία. Θυμίζουμε ότι θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Ρίγα (22/10, εντός), Τβέντε (05/11, εκτός), Μίντιλαντ (26/11, εντός), Μιάλμπι (01/12, εκτός) και Χαρτς (17/12, εκτός).