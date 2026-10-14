Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων για το Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ και η ΑΕΚ αναμετρώνται σήμερα, στις 22:00, στο Λονδίνο, σε ένα παιχνίδι που παρουσιάζει ιδιαίτερο στοιχηματικό ενδιαφέρον για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα αποδόσεων, με τις δύο ομάδες να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία όσον αφορά τις πιθανότητες επικράτησης.

Η απόλυτη ισορροπία αποτυπώνεται στην αγορά του τελικού αποτελέσματος. Η νίκη της Σαχτάρ Ντόνετσκ προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.62, ακριβώς όσο και το διπλό της ΑΕΚ, ενώ η ισοπαλία βρίσκεται στα 3.50. Πρόκειται για μια αναμέτρηση στην οποία οι αποδόσεις δεν δίνουν προβάδισμα σε καμία από τις δύο ομάδες, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.

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Πέρα από το τελικό αποτέλεσμα, η Stoiximan προσφέρει ειδικές επιλογές για τον τρόπο με τον οποίο θα σημειωθεί το πρώτο γκολ του αγώνα.

Το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να προέλθει από σουτ προσφέρεται στο 1.47, ενώ η κεφαλιά βρίσκεται στα 5.70. Εάν το πρώτο γκολ σημειωθεί με εκτέλεση πέναλτι, η απόδοση ανεβαίνει στα 7.00, ενώ η απευθείας εκτέλεση φάουλ προσφέρεται στα 15.00.

Ακόμη υψηλότερη είναι η απόδοση για το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να προκύψει από αυτογκόλ, στα 30.00. Παράλληλα, η επιλογή να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς να σημειωθεί κανένα γκολ προσφέρεται στα 9.50.

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