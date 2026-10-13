«Επικίνδυνη» αποστολή

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ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Το δέλεαρ μιας δεύτερης νίκης είναι τεράστιο και η τεχνική ηγεσία δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση

Την τελευταία της προπόνηση επί κυπριακού εδάφους θα πραγματοποιήσει σήμερα (13/10) η Ομόνοια, καθώς το πρωί της Τετάρτης θα αναχωρήσει με προορισμό τη Σλοβενία, όπου το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 19:45) θα αναμετρηθεί με την Τσέλιε.

Η νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Θέλτα αύξησε ενθουσιασμό και ελπίδες για πρόκριση, γι' αυτό και το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ θα ψάξει ανάλογη συνέχεια στη 2η αγωνιστική. Η ομάδα της πρωτεύουσας κοντράρεται με την Τσέλιε, η οποία μπορεί να μην αποτελεί μεγαθήριο, αλλά σαφώς δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Πρόκειται για σύλλογο που μπορεί να κάνει τη ζημιά, γι' αυτό και ο Νορβηγός ζήτησε προσοχή από τους ποδοσφαιριστές του. 

Η ομάδα της Σλοβενίας έχει ήδη στα πόδια της 17 παιχνίδια. Άρχισε το ευρωπαϊκό της παιχνίδι από τον 1ο προκριματικό του Champions League και έφτασε μέχρι τα play off, όπου αποκλείστηκε από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην παράταση, με ένα γκολ διαφορά στο συνολικό σκορ. Σε αυτά τα 17 παιχνίδια, έμεινε στο μηδέν ενεργητικό μόλις στα τρία (!). Στην ήττα από την Κόπερ (0-1) για την 8η αγωνιστική, στη λευκή ισοπαλία (0-0) με τη Μούρα για τη 10η και στην πρεμιέρα της League Phase με τη Λεβερκούζεν (0-2). Πρόκειται λοιπόν για ομάδα που έχει την ικανότητα να βρίσκει τον δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα, ενώ όσον αφορά στο παθητικό, κράτησε το μηδέν σε πέντε παιχνίδια. 

Η Ομόνοια γνωρίζει πως το δικό της παιχνίδι και ο τρόπος που θα το προσεγγίσει θα παίξουν ίσως καθοριστικό ρόλο. Το δέλεαρ μιας δεύτερης νίκης είναι τεράστιο και η τεχνική ηγεσία δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα χρειαστούν τεράστια αποθέματα υπομονής και πειθαρχίας για να αποδράσει η ομάδα της πρωτεύουσας με το διπλό.

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