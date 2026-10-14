Μέσα ο Μπράουερς, έξω ο Χρήστου - Η αποστολή της Ομόνοιας για Τσέλιε
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από τους πράσινους λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για το Τσέλιε
Ο Λουκ Μπράουερς συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή. Εκτός από την άλλη ο Χρήστου που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.
Αναλυτικά:
Παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή στην Σλοβενία ενόψει της αναμέτρησης (15/10, 19:45) με την NK Celje.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14.10.26, 09:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας
14.10.26, 13:10 | Άφιξη στη Σλοβενία (Λιουμπλιάνα)
14.10.26, 18:15 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Stadion Celje»
14.10.26, 19:00 | Προπόνηση στο «Stadion Celje» (15 λεπτά για τα ΜΜΕ)
15.10.26, 19:45 | NK Celje – ΟΜΟΝΟΙΑ
16.10.26, 01:15 | Αναχώρηση από τη Σλοβενία (Λιουμπλιάνα)
16.10.26, 04:10 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Σίμιτς, Κωνσταντινίδης, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Νέγκο, Χριστοφόρου, Μπάλκοβετς, Κουνούνης, Ανδρέου, Μάριτς, Μπράουερς, Τάνκοβιτς, Τανάσε, Εβάντρο, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Ντιονί, Κακουλλής, Νεοφύτου.