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Μέσα ο Μπράουερς, έξω ο Χρήστου - Η αποστολή της Ομόνοιας για Τσέλιε

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενημέρωση από τους πράσινους λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για το Τσέλιε

Ο Λουκ Μπράουερς συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή. Εκτός από την άλλη ο Χρήστου που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Αναλυτικά: 

Παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή στην Σλοβενία ενόψει της αναμέτρησης (15/10, 19:45) με την NK Celje.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14.10.26, 09:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας

14.10.26, 13:10 | Άφιξη στη Σλοβενία (Λιουμπλιάνα)

14.10.26, 18:15 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Stadion Celje»

14.10.26, 19:00 | Προπόνηση στο «Stadion Celje» (15 λεπτά για τα ΜΜΕ)

15.10.26, 19:45 | NK Celje – ΟΜΟΝΟΙΑ

16.10.26, 01:15 | Αναχώρηση από τη Σλοβενία (Λιουμπλιάνα)

16.10.26, 04:10 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Σίμιτς, Κωνσταντινίδης, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Νέγκο, Χριστοφόρου, Μπάλκοβετς, Κουνούνης, Ανδρέου, Μάριτς, Μπράουερς, Τάνκοβιτς, Τανάσε, Εβάντρο, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Ντιονί, Κακουλλής, Νεοφύτου.

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