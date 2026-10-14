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Για τον 6ο τίτλο ο Kuutio Homes Παφιακός, για τον 9ο και το ρεκόρ η Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

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Η «Χρυσή Βίβλος» του Allwyn Σούπερ Καπ Ανδρών

άτι παραπάνω από ένα ντέρμπι θα αποτελέσει το 33ο Allwyn Σούπερ Καπ Βόλεϊ Ανδρών, το οποίο θα διεκδικήσουν ο Kuutio Homes Παφιακός και η Ομόνοια, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 20:00 στο «Λευκόθεο», στη Λευκωσία! Η σπουδαία αναμέτρηση, με την οποία ξεκινά επίσημα η νέα χρονιά, θα κρίνει τον πρώτο φετινό τίτλο και ανεβάζει το ενδιαφέρον στα ύψη!

Στη μία πλευρά του φιλέ θα βρεθεί ο Kuutio Homes Παφιακός, που έχει στεφθεί τροπαιούχος πέντε φορές (1997-98, 2006-07, 2008-09, 2024-25, 2025-26) και διεκδικεί το έκτο του Σούπερ Καπ συνολικά αλλά και τρίτο συνεχόμενο: Οι «γαλάζιοι» του Γιώργου Πλατρίτη ήταν οι νικητές τα δύο τελευταία χρόνια, ξεκινώντας σε ισάριθμες περιπτώσεις μέσα από τον συγκεκριμένο θεσμό την πορεία τους προς το «τρεμπλ».

Στην άλλη μεριά του γηπέδου θα είναι η Ομόνοια, η οποία έχει κερδίσει το τρόπαιο οκτώ φορές (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2023-24) και πηγαίνει για το ένατο, ώστε να ισοφαρίσει σε κατακτήσεις την πολυνίκη του θεσμού Νέα Σαλαμίνα των εννιά Σούπερ Καπ. Παράλληλα, οι «τριφυλλοφόροι» του Σάββα Σάββα θέλουν να κλείσουν την παρένθεση μιας διετίας χωρίς τίτλους και να βάλουν «στοπ» στην κυριαρχία των μεγάλων αντιπάλων τους, στο ξεκίνημα μιας χρονιάς που αναμένεται συναρπαστική.

Οι δύο φετινοί μονομάχοι είχαν βρεθεί για τελευταία φορά αντιμέτωποι σ’ έναν τελικό Σούπερ Καπ πρόπερσι, όταν η ομάδα της Πάφου επικράτησε με 3-0 σετ, ξανά στο «Λευκόθεο», κάνοντας δικό της τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2024-2025.

Το Σούπερ Καπ Βόλεϊ Ανδρών ξεκίνησε ως θεσμός τον Σεπτέμβριο του 1993 και από τότε σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου κάθε χρόνο, με μοναδική εξαίρεση τη σεζόν 2020-21 που δεν διεξήχθη λόγω του κορωνοϊού. Ο φετινός τελικός θα είναι ο 33ος στην ιστορία.

Στην αναμέτρηση διαγωνίζονται η πρωταθλήτρια της προηγούμενης χρονιάς με την αντίστοιχη κυπελλούχο. Στην περίπτωση που πρωταθλήτρια και κυπελλούχος είναι η ίδια ομάδα, όπως συμβαίνει φέτος, στο παιχνίδι διαγωνίζεται η φιναλίστ του Κυπέλλου.

Η «ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ» ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΑΝΔΡΩΝ (σε παρένθεση ο αριθμός τίτλων κάθε συλλόγου):

1993-94: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (1ος)

1994-95: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (2ος)

1995-96: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (3ος)

1996-97: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (4ος)

1997-98: ΠΑΦΙΑΚΟΣ (1ος)

1998-99: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (1ος)

1999-00: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (2ος)

2000-01: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (3ος)

2001-02: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (4ος)

2002-03: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (5ος)

2003-04: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (6ος)

2004-05: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (5ος)

2005-06: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (6ος)

2006-07: ΠΑΦΙΑΚΟΣ (2ος)

2007-08: Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΣ (1ος)

2008-09: ΠΑΦΙΑΚΟΣ (3ος)

2009-10: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (7ος)

2010-11: Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ (1ος)

2011-12: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (7ος)

2012-13: Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ (2ος)

2013-14: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (8ος)

2014-15: ΟΜΟΝΟΙΑ (1ος)

2015-16: ΟΜΟΝΟΙΑ (2ος)

2016-17: ΟΜΟΝΟΙΑ (3ος)

2017-18: ΟΜΟΝΟΙΑ (4ος)

2018-19: ΟΜΟΝΟΙΑ (5ος)

2019-20: ΟΜΟΝΟΙΑ (6ος)

2020-21: Δεν διεξήχθη

2021-22: ΟΜΟΝΟΙΑ (7ος)

2022-23: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (9ος)

2023-24: ΟΜΟΝΟΙΑ (8ος)

2024-25: KUUTIO HOMES ΠΑΦΙΑΚΟΣ (4ος)

2025-26: KUUTIO HOMES ΠΑΦΙΑΚΟΣ (5ος)

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