Μπάλκοβετς: «Ίσως να ήμουν τυχερός - Θα φοβόμουν περισσότερο αν ήταν ακόμα ο Ριέρα»

Σε σλοβένικο μέσο ενόψει του αγώνα της Ομόνοιας με την Τσέλιε για το Europa League μίλησε ο Γιούρε Μπάκοβετς.

Ο Σλοβένος ακραίος αμυντικός των πρασίνων αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση με την ομάδα της πατρίδας του και μίλησε επίσης για την παρουσία του στο τριφύλλι, το γκολ του με τη Θέλτα και αρκετά άλλα.

Μεταξύ άλλων ο Μπάλκοβετς είπε...

«Στην Καραγκιουμρούκ είχαμε ουσιαστικά ήδη χωρίσει τους δρόμους μας. Ήταν η προτελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, όταν εμφανίστηκε η Ομόνοια, η οποία έψαχνε αριστερό μπακ. Εμείς είχαμε εκτός έδρας αγώνα κι εγώ διευθετούσα τα πάντα μέσω τηλεφώνου. Μίλησα με τον νέο προπονητή και τον διευθυντή, καταλήξαμε σε συμφωνία. Επειδή ήμουν με το ένα πόδι εκτός Καραγκιουμρούκ, την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, όταν είχαμε αγώνα, βρισκόμουν στην εξέδρα. Υπέγραψα το συμβόλαιο εκεί, με τη βοήθεια του τηλεφώνου. Όλα έγιναν μέσα σε 26 ώρες, ήταν τρελό», δήλωσε ο Μπάλκοβετς στη Nogomania.

Ίσως να ήμουν τυχερός που άρχισα αμέσως να αγωνίζομαι στην Ομόνοια, επειδή δεν είχαν κάποιον ποδοσφαιριστή για αυτή τη θέση. Τα πράγματα πήγαν καλά, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, φτάσαμε κοντά στο να ζήσουμε την εμπειρία του Champions League, ενώ αγωνιζόμαστε στο Europa League. Για μένα είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτή τη διοργάνωση και είμαι χαρούμενος για αυτή την πρόκληση.

Αν το γκολ με τη Θέλτα ήταν το γκολ της καριέρας μου; Πιθανότατα ναι! Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν η Ομόνοια έχει νικήσει ποτέ κάποια ισπανική ομάδα. Αυτό που ισχύει, πάντως, είναι ότι στην έδρα μας είμαστε δυνατοί. Χαίρομαι που σκόραρα εγώ και, μάλιστα, με ένα τέτοιο γκολ. Κατά κάποιον τρόπο, ένιωσα και μια ανακούφιση. Οι Κύπριοι είχαν δει τα γκολ που πέτυχα στο παρελθόν και με πείραζαν κάποιες φορές, ρωτώντας με πότε θα πετύχω κάποιο γκολ με την Ομόνοια (σ.σ. γέλια). Λίγα λεπτά πριν από το γκολ, όμως, είχα απομακρύνει την μπάλα πάνω από τη γραμμή της δικής μας εστίας. Βλέπω ότι αυτό είναι λιγότερο ενδιαφέρον από το γκολ.

Ελπίζω να έρθουν πολλοί γνωστοί και συγγενείς μου στο παιχνίδι. Θα είναι ένας ξεχωριστός αγώνας για μένα, επειδή θα παίξω στην πατρίδα μου, στη Σλοβενία. Δεν κρύβω ότι θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Θέλω να αποδείξω την αξία μου. Βρίσκομαι εδώ και πολύ καιρό στο εξωτερικό και είναι ωραίο να σε παρακολουθούν από κοντά οι δικοί σου άνθρωποι. Πηγαίνουμε για τη νίκη!

Γνωρίζω την Τσέλιε και παρακολουθώ το σλοβενικό ποδόσφαιρο. Η ανάλυση του αντιπάλου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά έχουν νέο προπονητή. Μέχρι στιγμής, τα πράγματα δεν τους έχουν πάει καλά. Έχω μια γενική εικόνα για το τι μας περιμένει. Τους σέβομαι, είναι οι πρωταθλητές, αυτό θα είναι το πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι και είναι βέβαιο ότι στόχος τους είναι η νίκη. Θα τα δώσουν όλα και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι μια καλή ομάδα. Ίσως, βέβαια, αν κάνω λίγο χιούμορ, να τους φοβόμουν κάπως περισσότερο αν εξακολουθούσε να τους προπονεί ο Άλμπερτ Ριέρα».