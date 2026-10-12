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Η συνοχή γίνεται... όπλο ενόψει Τσέλιε

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Το παιχνίδι επί της Καρμιώτισσας έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και εξαφάνισε την... όποια ανησυχία για το μεγάλο διάστημα της αποχής

Με το... δεξί μπήκε στον νέο μαραθώνιο η Ομόνοια. Οι πράσινοι, με τη νίκη κόντρα στην Καρμιώτισσα, πέτυχαν τον διπλό στόχο που έθεσαν στη διακοπή. Τρίποντο για ψυχολογική τόνωση και παραμονή σε τροχιά κορυφής. Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν έχει όμως χρόνο για πανηγυρισμούς. Η εβδομάδα που μόλις μπήκε είναι ιδιαίτερη και δύσκολη, καθώς ακολουθεί ταξίδι και ευρωπαϊκή υποχρέωση. Την ερχόμενη Πέμπτη (15/10) η Ομόνοια θα αναμετρηθεί με την Τσέλιε και η νίκη, μετά την επικράτηση επί της Θέλτα, έγινε... απαραίτητη ώστε η ελπίδα να παραμείνει ζωντανή. 

Το παιχνίδι επί της Καρμιώτισσας έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και εξαφάνισε την... όποια ανησυχία για το μεγάλο διάστημα της αποχής. Αποδείχθηκε ευεργετική καθώς οι παίκτες πήραν σημαντικές ανάσες, ενώ η ομοιογένεια γίνεται όλο και πιο πολύ το δυνατό σημείο των πρασίνων. Απόδειξη ήταν και τα τρία γκολ. Στο πρώτο, οι Π. Αντρέου και Μπράουερς συνδυάστηκαν εξαιρετικά, στο δεύτερο ο Εβάντρο θύμισε ξανά γιατί αποτελεί τον... μαέστρο της Ομόνοιας με την κάθετη που έδωσε στον σκόρερ Τάνκοβιτς, ενώ στο τρίτο η σέντρα ακριβείας του Μάριτς βρήκε σε ετοιμότητα τον Σάτκα. 

Το παιχνίδι όμως που ακολουθεί είναι σαφώς δυσκολότερο. Ο Μπεργκ παρακολούθησε το βράδυ του Σαββάτου την Τσέλιε η οποία είχε εγχώριες υποχρεώσεις, και στις επόμενες 1-2 προπονήσεις θα οριστικοποιηθεί το πλάνο του για να καταφέρει να κοντράρει στα ίσα την ομάδα της Σλοβενίας. Δεν αποτελεί μεγαθήριο ούτε όμως ομάδα που μπορεί να υποτιμηθεί. Την πρώτη αγωνιστική της League Phase, έχασε 0-2 από τη Λεβερκούζεν, έτσι θα ψάξει τη νίκη για να μπει στο παιχνίδι της πρόκρισης. 

 

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Η συνοχή γίνεται... όπλο ενόψει Τσέλιε

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