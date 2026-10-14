ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αραράτ – ΑΕΛ απευθείας από τη Cytavision (15/10)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Με τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής συνεχίζεται την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα το Πρωτάθλημα Futsal.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Αραράτ – ΑΕΛ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 στο Μελκονιάν και θα αρχίσει στις 20:00.

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν οι αγώνες ΑΠΟΕΛ – Ελπίδα Αστρομερίτη (19:30) και ΑΕΚ – ΕΝ Λατσιών (20:00) και φινάλε την Παρασκευή 16.10.2026 με τις αναμετρήσεις Δόξα Παλαιομετόχου – Ομόνοια Λευκωσίας (20:00) και Απόλλων – Αθηαίνου AC (20:30).

Σημειώνεται ότι ο αγώνας Απόλλων – Αθηαίνου AC θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας που μεταφέρει ο Απόλλωνας από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Παρί «δίκασε» τη Σίτι στο «Etihad»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε από την κούραση η ΑΕΚ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η καλύτερη της οκταετίας!

ΑΕΛ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Στον αστερισμό του Γιαμάλ – Το ασύλληπτο ρεκόρ του Ισπανού στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aποδείχθηκε το βάθος στον πάγκο!

ΑΕΚ

|

Category image

Σκληρή στάση Ολυμπιακού για Ντόρσεϊ: Εκτός αποστολής για Μπαρτσελόνα, επιστρέφει Αθήνα και καλείται σε απολογία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε από διαφορά 24 πόντων, όμως λύγισε στο τέλος η Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ / Πανόραμα κυπέλλου: Δύο εισιτήρια και... ένας κεραυνός!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Εξάρα» η Λίβερπουλ στη μεγάλη βραδιά του Τσιμίκα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η ΚΟΠ περιμένει τις εκθέσεις για… τον κεραυνό στον Ομόνοια 29Μ – ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Εντυπωσιακή νίκη του Κεραυνού μέσα στην έδρα της Nitra Blue Wings!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασμα Ντόρσεϊ: «Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά-Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασε στην Μπεσίκτας με πλουραλισμό και 100άρα η Χάποελ πριν τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρεμιέρα με ήττα για την ΑΕΛ στην Τσεχία απέναντι στη Ζάμπινι Μπρνο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πράσινη» καταιγίδα στο «Αλφαμέγα»: Ο Άρης… έβρεξε γκολ και πέταξε στους «16»!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη