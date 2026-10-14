Αραράτ – ΑΕΛ απευθείας από τη Cytavision (15/10)

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Αραράτ – ΑΕΛ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 στο Μελκονιάν και θα αρχίσει στις 20:00.

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν οι αγώνες ΑΠΟΕΛ – Ελπίδα Αστρομερίτη (19:30) και ΑΕΚ – ΕΝ Λατσιών (20:00) και φινάλε την Παρασκευή 16.10.2026 με τις αναμετρήσεις Δόξα Παλαιομετόχου – Ομόνοια Λευκωσίας (20:00) και Απόλλων – Αθηαίνου AC (20:30).

Σημειώνεται ότι ο αγώνας Απόλλων – Αθηαίνου AC θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας που μεταφέρει ο Απόλλωνας από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.