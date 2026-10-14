Ενρίκε: «Άξια κατέκτησε τα τρόπαιά της η Μάντσεστερ Σίτι»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, δήλωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε άξια τα τρόπαιά της και θα πρέπει να της επιτραπεί να τα κρατήσει, παρά το γεγονός ότι ο αγγλικός σύλλογος αντιμετωπίζει κυρώσεις, καθώς κρίθηκε ένοχος για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Η Premier League ανακοίνωσε ότι η Σίτι χρησιμοποίησε «εικονικές» εμπορικές συμβάσεις στο πλαίσιο σχεδίων για την τεχνητή αύξηση των εσόδων της και τη μείωση του εμφανιζόμενου κόστους κατά περισσότερο από 900 εκατομμύρια λίρες (περίπου 1.06 δις. ευρώ)

Η Σίτι, που αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης και έχει ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών, μέχρι υποβιβασμό και πιθανή αφαίρεση των τίτλων της.

Ερωτηθείς για την ετυμηγορία ενόψει του αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League κόντρα στη Σίτι, ο Λουίς Ενρίκε δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης:

«Το πρώτο πράγμα όταν τα ακούς αυτά είναι μια έκπληξη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε τη διαδικασία και να περιμένουμε την τελική απόφαση.

Υπάρχουν αρμόδιες αρχές για να λάβουν αυτή την απόφαση, αυτές τις αποφάσεις, και πρέπει να περιμένουμε, αλλά αν μιλήσω μόνο για το ποδόσφαιρο και τα πράγματα που είδα στον αγωνιστικό χώρο, η Μάντσεστερ Σίτι αξίζει αυτά τα τρόπαια.

Μου αρέσει ο τρόπος που παίζουν ποδόσφαιρο, και μετά από αυτό, πρέπει να περιμένεις την τελευταία απόφαση και τίποτα παραπάνω... Νομίζω ότι τα τρόπαια που κερδίζεις στο γήπεδο μένουν στο γήπεδο και αξίζουν να τα κερδίσουν. Ελπίζω να μπορέσουν να αποφύγουν αυτή την κύρωση».

Η Σίτι φιλοξενεί σήμερα (14/10) την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Etihad Stadium».