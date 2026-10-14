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«Οι συμπαίκτες μου έπαιζαν PlayStation, εγώ διάβαζα»: Ο Φλαμινί αποκάλυψε πώς «έβγαλε» 12 δισεκατομμύρια

ΓΗΠΕΔΟ

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Από τα αποδυτήρια της Μίλαν και της Αρσεναλ στο κόσμο της πράσινης χημείας. Ο Ματιέ Φλαμινί αποκάλυψε πώς άρχισε να χτίζει τη δεύτερη καριέρα του ενώ ακόμα αγωνιζόταν στο κορυφαίο επίπεδο.

Για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, η ζωή μετά το τέλος της καριέρας τους αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό. Κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε στη περίπτωση του Ματιέ Φλαμινί, μιας και η... επόμενη μέρα του είχε αρχίσει να χτίζεται πολύ πριν κρεμάσει τα παπούτσια του.

Ο άλλοτε χαφ της Άρσεναλ και της Μίλαν (αλλά και της εθνικής Γαλλίας) είναι σήμερα συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της «GFBiochemicals», μιας εταιρείας πράσινης χημείας που δημιουργήθηκε το 2013 με στόχο την ανάπτυξη φυτικών εναλλακτικών απέναντι στα παραδοσιακά πετροχημικά προϊόντα. Η οικολογική εταιρεία χημικών Green Future Biochemicals ιδρύθηκε το 2008. Το εργοστάσιο της στην Καζέρτα της Ιταλίας, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά από τη Νάπολη, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λεβουλινικού οξέος, μιας σχετικά άγνωστης χημικής ουσίας που προέρχεται από τα φυτά και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή φιλικών προς το περιβάλλων καυσίμων, πλαστικών και συντηρητικών συστατικών για τρόφιμα.

Η εταιρεία έχει στόχο να προσφέρει μια οικολογική εναλλακτική λύση στα πετροχημικά, ώστε να μπορούν να κατασκευάζουν προϊόντα προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Μιλώντας για την επιχειρηματική του διαδρομή, ο 42χρονος Γάλλος αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν ενώ ακόμη ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. «Μετά τον ύπνο, κάποιοι παίκτες προτιμούν να παίζουν PlayStation, να πηγαίνουν για ψώνια ή βόλτα. Εγώ αποφάσισα να ακολουθήσω έναν λίγο διαφορετικό δρόμο, να μάθω και να εξελιχθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για χρόνια, μάλιστα, κρατούσε τη δεύτερη αυτή δραστηριότητά του μακριά από τα φώτα, καθώς ήθελε πρώτα να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις. Η περιβαλλοντική του ευαισθησία είχε ξεκινήσει από τα παιδικά του χρόνια στη νότια Γαλλία, όταν παρατηρούσε τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας στη θάλασσα και στις ακτές.

Η ειρωνεία; Στο σχολείο δεν αγαπούσε ούτε τα αγγλικά ούτε τη χημεία. «Σήμερα μιλάω το 90% του χρόνου στα αγγλικά και βρίσκομαι επικεφαλής ενός ομίλου πράσινης χημείας», σημείωσε. Ο Φλαμινί θεωρεί πως ποδόσφαιρο και επιχειρηματικότητα έχουν περισσότερα κοινά απ’ όσα φαίνονται. Πίεση, καθημερινή δουλειά, ομαδικό πνεύμα, σωστή επικοινωνία και η ικανότητα ενός ηγέτη να βγάζει τους συνεργάτες του από τη ζώνη άνεσής τους.

Από το Champions League και τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές εμπειρίες, στα εργαστήρια της πράσινης χημείας. Και για τον Φλαμινί, όπως λέει ο ίδιος, αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο του πάθος μετά το ποδόσφαιρο.

athletiko.gr 

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